Episode 1 saison 7

Episode 2 saison 7

Après la victoire de Starlight Glimmer et ses ami(e)s contre la reine Chrysalis, Twilight décide d'organiser une fête digne de ce nom pour congratuler sa brillante élève comme il se doit !Elle a même pris des mesures dans la chambre de Starlight (pendant que Spike détournait son attention) afin de lui offrir un cadeau adapté.Le jour J, la fête bat son plein, tout le monde semble s'amuser...Puis Discord pose une question embarrassante à notre petite alicorne: quel grand plan a-t-elle prévu pour sa talentueuse élève à présent qu'elle a dépassé ses espérances ?Doit-elle l'envoyer autre part afin qu'elle déploie pleinement son potentiel ?Ce premier épisode de cette saison 7 est unique en son genre dans l'histoire de la série car il ne s'agit pas d'un double épisode.En fait, on voit que même si Twilight est très fière de Starlight, elle angoisse beaucoup sur ce qu'elle doit lui enseigner comme apprentissage et elle craint de se fourvoyer en l'aiguillant vers une voie ne lui correspondant pas.L'épisode regorge de passages comiques très drôles: la préparation de la fête orchestrée par Pinkie, Discord qui perd (littéralement !) la tête pour endosser le collier de l'amitié, Luna qui a toutes les peines du monde à mettre le collier autour du cou de Thorax, certaines angoisses exagérées de Twilight (les remarques de Spike à ce sujet sont par ailleurs tordantes à souhait !).Les "échanges virils" entre Starlight et Ember la princesse des dragons m'a bien fait rire aussi !Néanmoins, ce qui était intéressant aussi, c'était Célestia se confiant à son ex-élève en lui avouant également qu'au début, elle ne savait pas comment s'y prendre avec elle afin qu'elle puisse déployer pleinement son potentiel et qu'elle redoutait le moment où elle allait la laisser voler de ses propres ailes.Comme je l'ai dit précédemment, je trouve cela très bien que les scénaristes cassent l'image parfaite que véhicule la souveraine de Equestria et qu'elle aussi a pu être en proie aux doutes, craignant de commettre des erreurs.La fin aussi était bien amenée, notamment le message qu'un maître apprend autant de son élève que ce dernier apprend de son maître.En bref, un bel épisode, très drôle et touchant.On brûle d'envie de savoir quelle sera la destinée de Starlight Glimmer.Twilight et ses amies décident de partir quelques jours pour une "retraite de l'amitié" où elles pourront s'amuser et prendre du bon temps ensemble sans avoir à s'inquiéter que le sort de Equestria est en danger.Starlight avait confectionné des gâteaux qui, hélas, furent ruinés par Trixie et elle a du leur donner des biscuits à la place.Elles sont toutes les deux chargées de garder le château en leur absence.Trixie demande à Starlight de lui enseigner de vrais sorts magiques qu'elle pourrait utiliser pour son futur spectacle, malheureusement, elle commet la bêtise de téléreporter la table de la carte de Equestria en dehors du château... Et oublie où elle se trouve.Starlight doit donc non seulement retrouver cette fameuse table mais aussi contenir sa colère et sa rancoeur envers son amie pour ne pas exploser et les transfèrent dans une bouteille... Mais combien de temps encore parviendra-t-elle à se retenir face à l'égocentrisme et l'égoïsme de son amie ?Un épisode sympathique, mais assez prévisible, ce qui est dommage, cet élément récurrent des toutes premières saisons avait tendu à disparaître au fil de la série, les scénarios étant devenus globalement plus recherchés et surprenants.On savait d'entrée de jeu que la rage de Starlight allait exploser tôt ou tard dans le récit et que notre tandem parviendrait à se réconcilier au terme de celui ci.Les épreuves du mane 6 étaient sympathiques et démontraient que nos héroïnes sont plus soudées et solidaires que jamais.On a même un élément d'autodérision truculent où elles se rendent compte que parfois, elles chantent quand ce n'est pas nécessaire !Elles étaient en fait enfermées dans une maison et devaient réussir un jeu en sortant de ce lieu en conjuguant leurs efforts mutuels et en battant le record détenu par des griffons.Ceci dit, cet élément du scénario est-il un aveu des scénaristes selon lequel ils ont fait le tour des personnalités de chacune des six ponettes principales de la série ?Espérons que non et qu'ils continueront à les faire évoluer comme ils ont su si bien le faire jusqu'à présent.En bref, un épisode classique, prévisible, mais néanmoins agréable.