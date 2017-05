D'ailleurs, vu qu'il y a des pratiquants de Grim Dawn, il donne quoi le jeu ?

Titan Quest

Dark Souls

pourquoi

Wheel of Time

Matt Uelmen

l'or

Il donne que c'est de la balle absolue.Après moult aventures, la puissance de l'alimentation qui power-up la carte graphique est enfin mienne, et à moi les jeux par milliers qui s'entassaient. Sauf que j'ai commencé par celui la alors du coup je joue à rien d'autre.J'ai roamé un peu l'internette pour voir les avis et le miens rejoindra beaucoup le consensus général, a savoir perfectible mais déjà excellent. L'aspect évolution est un digne successeur de(encore un peu léger niveau classes disponibles en comparaison, mais ça viendra), avec ce fameux mix de deux profession pour en donner une troisième, a cela on rajoute quelques points de stats et surtout un système d'évolution parallèle appelé Dévotion qui permet d'allouer des points dans un simili sphérier (en fait non mais l'image est parlante) représenté par une carte des étoiles. Parce que quoi de mieux que la bénédiction du ciel pour aller péter du streum hein ? L'équipement disponible en ravira plus d'un et tout est équipable sans trop de restriction (le niveau évidemment et les caractéristiques de base), du coup ouais, en s'embêtant un peu on peut faire un mage en armure lourde avec un énorme bouclier.Niveau contenu, le jeu est déjà très généreux. La quête principal en normal demande bien sa trentaine d'heures en ligne droite, doublons ça si comme moi vous fouinez partout tout le temps. Son seul défaut serait son manque de conclusion évident, malgré un boss de fin... de fin quoi. Un aspect intéressant du jeu, c'est que les ptits gars et ptites filles de Crate Entertainment ont clairement lorgné du coté deau niveau de la présentation et du déroulement de l'univers. Tout est fonctionnel et placé la selon une logique thématique, géographique et qui fait sens dans la lore ; exemple simple, on croise une zone montagneuse/désertique remplie de morts vivants (how original), mais en lisant les textes on finit par comprendrey'a des morts vivants ici et pas vraiment ailleurs. Lore assez épaisse quand on prend le temps de lire les petits textes et de parler aux péons sans cliquer tout de suite sur "XP URH". J'ai trouvé amusant de voir qu'une bonne partie de celle ci trouvait des échos assez forts dans des ouvrages récents (en ligne de mire, les Rovers sont complètement des Tuatha'An). En tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié ces premiers aperçus de l'univers, et je trépigne déjà d'impatience d'en apprendre plus, sur les ennemis de l'humanité évidemment mais aussi sur le background général de l'univers, sur Arkovia et les anciens dieux-sorciers et ahlalalalala :lorenerd:.Tout cela est soutenu par, il faut bien le dire, une direction artistique assez solide. Que ce soit les designs des décors, des bâtiments, des monstres ou de l'équipement lui même, l'aspect grim est vraiment mis en avant, c'est du post-apoc/fantasy ou l'humanité est sur le point de disparaitre et tout a un aspect rouillé et pourrave. Même la monnaie est juste du fer et pas de l'or. Le setting est un peu plus "avancé" que dans les univers fantasy usuels, à savoir qu'on a des armes a feu et des vestons très 15-16ème siècle occidental mais pas encore vraiment steampunk (et ça ne semble pas être leur objectif à moyen ou long terme). L'autre grand point artistique important c'est la musique, et il faut avouer que les thèmes, parfois lancinants, parfois énervés, se marient à ravir avec l'univers dépeint, on a des échos de, gage de qualité s'il en est.Perfectible du coup parce que certains trucs demandent encore un coup de polish (la manière de ranger certaines choses, voir les listings chez le forgeron qui sont pénibles), l'histoire ne demande qu'à s'étendre encore plus (il y a déjà cinq pistes différentes pour le futur du jeu, mamamia) et la difficulté qui est toujours dosée bizarrement. Faut savoir que le jeu est conçu avant tout pour le solo, c'était leur objectif. Ca ne les a pas empêché de pondre un multi fonctionnel et super bien fait, ceci dit. Du coup le jeu solo est dosé comme il faut: très progressif en entrée de jeu en normal, avec une bonne évolution des possibilités et du bourrinage, bien dur comme il faut aux stade supérieurs (je joue en élite, second niveau de difficulté sur trois, et j'avoue que j'en chie des barres à certains moments). En multi c'est... différent. Ca dépendra évidemment d'avec qui tu joues, mais le jeu est quand même beaucoup, beaucoup plus simple a plusieurs.Enfin bref, une centaine d'heures au compteur et je n'ai vu qu'une seule classe (et encore, pas complètement en profondeur) sur trente. J'ai le sentiment qu'on peut y passer du temps.PS : le truc ultime qui devrait être dans tout les jeux du genre, c'est l'option de "filtrer" le loot. Normalement tout apparait quand tu tues des streums, mais tu peux régler pour ne garder que les magic+, rare+, epic+ ou legendary et franchement c'est trop cool. Le stuff tombe quand même, il est juste pas visible sans appuyer sur une touche.(ca etle fer et les potions qui se ramassent auto aussi