kado est pour l'instant la série de la saison et si elle ne baisse pas en qualité sur la longueur(26 episodes de prévu), ce sera même la série de l'année et une série qui sera dans mon top 5 des 3 dernières années (au côté de du Rakugo ou la vie, de Parasyte et la saison 1 de Gatchaman crowds)

C'est vraiment très rare une série de cette qualité, les thèmes sont très bien maitrisés, l'intrigue est mature, prenante, intelligente et franchement, la CG est surement la CG Cell shadé la plus réussi que j'ai vu dans un anime jap TV (en même temps, c'est le studio de Expelled from Paradise supervisé par le réalisateur du nouveau film 3D Precure)

