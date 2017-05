guwange > C'est largement possible vu que ce sont des intérimaires qui remplissent ces plis. Demande au camarade Aer ce qu'il faisait quand il faisait ce taf.

Mais ce n'est pas un quelconque problème, chaque bureau a largement assez de bulletins pour que tous les électeurs puissent voter. C'est juste de la mesquinerie partisane.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.