J'hésitais à faire un top des daubes, parce que je n'ai vraiment pas accroché à cette année 2016. Sortit de divers suites de séries, il ne doit y avoir qu'un ou deux titres m'ayant réellement emballés. Mais je dois tempérer mon jugement parce que je me rends compte qu'il y en a pas mal que je n'ai pas encore terminées.



- Au niveau des séries, le choix va être rapide, vu qu'il n'y a que Boku Dake Ga Inai Machi ( Erased ), qui m'ait vraiment accroché du début à la fin. Une réalisation solide, des personnages attachants, un scénario certes parfois léger mais suffisamment prenant pour captiver, un design sympathique par dessus le tout. Je ne vois rien de particulier à lui reprocher, à par sa fin un peu légère peut être (et encore...). Franchement une bonne surprise de mon coté.



A partir de la, il y a eu les séries meh , qui m'ont plu pour des raisons diverses et variées mais pas plus que ça. Je pourrais citer le nouveau venu Boku no Hero Academia , sympathique histoire de super héros à la nippon-pon mais pas transcendant ; la sakuga-fest Mob Psycho-100 , au design régulièrement transcendant la, mais qui ne sait définitivement pas ce qu'elle voulait raconter ; Schwarzesmarken, nouvelle itération de l'univers Muv-Luv en anime qui bon, c'était mieux que Total Eclipse sera surement sa seule qualité propre ; ma dose de ecchi assurée par Hundred (très moyen) et Masô Gakuen HxH (à peine mieux).



Au rang des déceptions et autres échecs créatifs, il y a eu Active Raid , sorte de re-imagination de Patlabor à la sauce moderne qui ne prend définitivement pas et que j'ai abandonné de dépit en cours de saison 2 ; l’énième confirmation que Kawamoto est bon pour la retraite avec l'anémique Macross Delta , sorte de melting-pot des précédents en encore moins bien que Frontier , c'est dire le niveau ; Kôtetsujo no Bakaneri qui arrive à être encore plus chiant que Shingeki no Kyôjin , surement un manque d' Araki qui... non rien ; la farce intégrale Kuromukuro , ou l'on se demande bien ce que Tensai Okamura est allé faire la dedans, et depuis son naufrage durant l'adaptation de Blue Exorcist , on peut légitimement commencer à se poser des questions.



Au fond du trou, l'explorateur consciencieux trouvera bien des trucs genre Occultic;Nine ou Terra Formars Revenge , et le son de la pelle, c'est la nouvelle itération de Berserk qui creuse toujours.



- Pour les OVA, je n'ai rien vu qui soit sortit cette année, je suis toujours à la bourre concernant Gundam The Origine mais ça reste pas trop mal.



- En film, je n'ai vu que Garo : Divine Flame et je trouve encore des taches au plafond tellement c'était gigantesque. J'en reprendrais tout les jours dès comme ça, bourrin jusqu'à la lie, design transcendant, folie visuelle, animation de TRU GOUF. Dommage que le scénario soit un peu aux abonnés absents quand même.



- Pour les suites de séries, il y a eu la fin de Ushio to Tora , qui était très bien, mais un peu moins bien que la première saison, trop speed à mon gout. L'univers et les personnages étaient toujours aussi fabuleux, la réalisation de qualité, les musique cool ; puis la seconde saison de Concrete Revolutio qui continue de déchirer sa race au reste de la production, mais il me manque quelques épisodes pour conclure, en espérant que la dernière ligne droite ne se plante pas soudainement.



Dans les restes à voir, il traine encore Drifters (bien bien bon sur ce que j'ai vu ceci dit), 91Days (aucune idée de si ça sera bien en fait) et Joker Games (toujours pas sur de reprendre).



La suite ? Déjà voir le film de Majestic Prince qui devrait plus trop tarder chez vos revendeurs au cache-oeil noir, puis en septembre la sortie de Kono Sekai No Katasumi Ni dans nos belles contrées, et j'ai appris assez récemment la production de 1) un deuxième film Fairy Tail (!!) et 2) une nouvelle saison de Jigoku Shôjo (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), la hype est total.

En attendant que débarquent un peu des trucs gigantesques comme la seconde série de Shingeki no Bahamut , et en 24 épisodes cette fois, Kekkai Sensen & Beyond , et évidemment la nouvelle version de Fuli Culi FULL METAL PANIC! .



Bref, une année pas terrible.

