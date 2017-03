RALPH BAKSHI

Filmographie (Hors TV) :

Fritz The Cat - 1972

Heavy Traffic (Flipper City) - 1973

Coonskin - 1975

Wizards (Les Sorciers De La Guerre) - 1977

The Lord Of The Rings (Le Seigneur Des Anneaux) - 1978

American Pop - 1981

Hey Good Lookin' - 1982

Fire And Ice (Tygra : La Glace Et Le Feu) - 1983

Cool World - 1992

Last Days Of Coney Island - 2015

Bibliographie : Ralph Bakshi Rebelle Du Dessin-Animé

Né le 29 Octobre 1938 à Haifa en Palestine Britannique - aujourd'hui Israël. Emigré aux Etats-Unis durant l'enfance.Pionnier et icône du cinéma d'animation pour adultes, connu pour son usage intensif de la rotoscopie.Sa première réalisation pour le grand-écran, le célébrissimeadapté de la bande-dessinée de Robert Crumb, devient littéralement le premier film d'animation interdit aux mineurs aux Etats-Unis. Le film de 1972 narre l'errance intellectuelle d'un chat plus ou moins étudiant, pseudo-poète, adepte des partouzes, des psychotropes et de la révolution – du moins tant qu'elle doit être accomplie par d'autres que lui. Il fit un scandale monumental auprès des associations familiales, qui le qualifièrent avec indignation d'essai pornographique, ce à quoi Bakshi répondit simplement : "Ce n'est pas de la pornographie mais du commentaire social". Une suite anecdotique, souhaitant d'abord choquer pour choquer et produite par une toute autre équipe, fut proposée des années plus tard pour capitaliser sur le succès du premier opus, mais ni l’aîné ni son successeur n’obtinrent les bonnes grâces de l’auteur original, connu pour son mauvais caractère. Animation culte d’entre toutes, assez populaire en un temps dans les milieux libertaires,est néanmoins beaucoup plus complexe que la seule apologie marcusienne à laquelle on l’a souvent réduit : car si la production exalte l’aura et la fièvre de l’époque, elle en montre aussi les aspects ridicules et l’egocentrisme fat. A noter aussi que le film lance une pique acérée aux studios Walt Disney, qu’il présente au détour d’une scène de guerilla folle comme le complice de l’ordre et du pouvoir oppresseur !Situé dans le décor récurrent chez Bakshi du ghetto noir américain, les deux long-métrages suivants,et l'anthropomorphique, furent très critiqués pour le supposé racisme envers la population afro-américaine que certains lobbies y trouvèrent dès la bande-annonce. Le réalisateur protesta de vive voix en indiquant que ses intentions avaient été comprises de travers. Les deux films, parsemés d’images live, ont contribué à forger la réputation du Bakshi interlope, féru d’ambiances enfumées et de murs délabrés. C’est à cette époque là que l’expressionfut utilisée pour décrire le style visuel crasseux du réalisateur.Passionné par l’heroic-fantasy et fatigué d’avoir à se justifier à chacun de ses projets, Bakshi se lance par la suite dans le plus sage– dont il complètera l’univers ultérieurement par l’entremise d’un livre illustré – qui s’imposera rapidement comme l’un de ses classiques. Mettant en scène la guerre finale entre la civilisation de la magie et celle de la technologie – laquelle galvanise ses troupes avec des bobines de propagande nazie – le film trouvera un écho bien au-delà de l’underground et fait aujourd'hui partie des incontournables de l'animation américaine.Néanmoins, faute de moyens suffisants, Bakshi dût termineren utilisant la rotoscopie. Elle deviendra alors sa technique de prédilection, jusqu’à progressivement prendre l’ascendant sur les autres représentations ; moyen archi-économique de mimer un mouvement réaliste, elle est aussi un tue-l’amour pour quiconque prête à l’animation le devoir d’extrapoler le réel par le biais de signaux excessifs. De ce fait, l’animation de Bakshi, encore de nos jours, est très diversement appréciée parmi les cercles d’amateurs.Réalisé peu après avec des moyens dérisoires, dans une veine plus grave, sonadapté de Tolkien est un premier échec à la fois critique et commercial pour l’animateur : conçu à l’origine comme un dyptique, il restera inachevé faute de soutien des producteurs et du public. En 1983,est sa dernière incursion dans les univers fantasy ; influencé par le célèbre, Bakshi offre aux côtés de Frank Frazetta un film aussi brut que conventionnel, sans réelle incidence artistique. Là encore, la rotoscopie règne en maître durant les combats.Le début des années 80’ sera marqué par deux autres de ses films, l’un relativement mineur – le cent fois remaniéet ses gangs de motards – et l’autre beaucoup plus intéressant sur le fond ; il s’agit de, soit la biographie sociale et musicale déclinée sur quatre générations d’une famille juive émigrée et accompagnée par une bande-son réunissant ni plus ni moins que Lou Reed, Herbie Hancock, les Doors et Bob Dylan. Controversé en raison de 90% d’animation rotoscopique et l’impersonnel qui en résulte, le film n’en demeure pas moins sociologiquement réussi.Le reste de la décennie sera en partie consacré à la télévision, où Bakshi agira en tant que producteur sur plusieurs programmes pour enfants. Il sera notamment à l’origine en 1987 du revival des, considéré comme l’un des points de rupture de l’animation sur le petit écran américain : en effet, de par son cynisme diffus, la série préfigure déjà l’humour plus lapidaire des productions Cartoon Network et Nickelodeon.Signant son retour sur grand-écran en 1992, son, souvent qualifié dedu pauvre, se fait laminer par les critiques et par les spectateurs. Ses plans contrariés par le flop intégral, Bakshi disparaît du milieu de l’animation cinématographique pendant près de vingt ans. On le revoit toutefois de temps à autres officier sur du matériel télévisé, animé et live, ou dans des spots plus politiques - généralement anti-Parti Républicain.Bakshi travaille actuellement sur, projet qui se veut un retour aux sources sous la forme d'une anthologie située dans un quartier mal famé de New-York. Déjà quasiment financé par le biais de Kickstarter, il s'agira apparemment d'un mélange entre animation 2D et infographie numérique actuelle, a priori sans usage de la technique rotoscopique qui fit à la fois sa gloire et sa limite. Parallèlement à ce film très attendu, la rumeur persistante évoque une possible séquelle dedans les prochaines années...