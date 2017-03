Bien quel ne soit pas aussi connu au monde que l'animation américaine ou japonaise, les productions animés britannique se distinguent par leur originalité, l'un des studio les plus connu est bien sûr le studio Aardman et son art inégalée de la stop-motion (Wallace et Gromit, Shaun le mouton, Chicken Run...), les nostalgiques se souviendront des série Dare Dare Motus et Comte Mordicus , Cartoon Network a également fait à un studio britannique pour la série Le Monde Incroyable de Gumball (bien que le créateur soit français), certains films animé britannique sont même devenu culte comme Yellow Submarine , Watership Down , La Ferme aux Animaux ...