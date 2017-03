Dengeki Bunko Fighting Climax c'était le jeu de baston du n'importe quoi absolu, celui où tu cancel une choppe en super sans le moindre effort. Au moins Hokuto no Ken demandait du skill, et pas qu'un peu, pour sortir les combos abusés qui ont fait sa réputation.

C'était une jeu de baston fonctionel parce que Ecole et French Bread ont trop d'expérience pour sortir un produit à moitié fini comme on en voyait sur Super Famicom ou PS mais t'y jouais pas tant pour ses qualités propres que pour la possibilité d'organiser des duels Kugimin v. Kugimin ( -dawn of the tsundere- ) ou parce qu'il y a ta waifu en assist.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.