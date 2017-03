C'est pas les plus mémorables parce que comme le reste du jeu il y en a trop. Ceci dit, l'arène des rats est chiante parce qu'il y a trop, également, de décor, dans les deux autres cas ça m'a servit un peu (moins sur la congrégation ou c'était de toute façon les mago qui restent en dernier).



Je sais pas trop comment le spawn des gargouilles se fait exactement à vrai dire, j'étais aidé par un ou deux NPC et bon c'est passé comme ça. Mais j'avais aucune envie de faire ce combo solo. Et le fait que tu ai du stuff plus ou moins adapté n'empêche pas que c'est juste une redite harder for the sake of it du premier.

De mémoire, les 4 Rois est très gérable parce qu'ils sont très faibles et n'apparaissent pas quand l'un d'eux est à mi-vie.



C'est pas que la conception des arènes qui est hasardeuse, tout le jeu est comme ça, du début à la fin.



Bon sinon j'ai ragequit parce que j'en ai ras le cul en fait, plus j'avançais et plus ça me saoulait mais la c'est l'overdose. Tant pis pour les DLC, ils avaient qu'à être intéressants.

When you dont afraid any sunshine, come on baby !



行けよ饒舌の 影よ来て導け