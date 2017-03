Y a bien des boss « multiples » durant le jeu avec des arènes plus « complexes », mais ce sont pas les plus mémorables bizarrement. Contre les seigneurs squelettiques, on peut se planquer derrière les montagnes de cadavres. Idem derrière les bancs de l'église contre le mage et la congrégation. À contrario, les statues de rats dans l'arène de la tombe des saints compliquent plus la tâche au joueur qu'autre chose.



En fait, ce sont ces contre-exemples qui montrent à quel point la conception des arènes est hasardeuse, parce que leur spécificité n'apporte rien de vital : on pourrait très bien s'en sortir facilement sans. Dans DkS1, l'échelle sur le pont du Démon taureau, elle est pas là pour rien, les colonnes contre Smough et Ornstein non plus.



Intéressant, l'article d'Ario Barzan, même si l'exemple des combats contre les gargouilles est discutable.

C'est vrai que la possibilité de se retrouver contre cinq gargouilles sur un toit plus petit dans DkS2 est mal pensée… j'ai envie de dire que justement le but c'est d'éviter que ça arrive (un peu comme le combat contre les 4 Rois dans le 1).

Dans DkS2, une nouvelle gargouille n'arrive que quand l'une des deux en combat est à la moitié de sa vie. Le joueur peut donc plus ou moins contrôler l'apparition d'une nouvelle gargouille et le cas échéant se magner ou attendre le bon moment pour finir celle mid-life . Dans DkS1, y a un compteur de temps : donc la possibilité de se retrouver contre les deux sans avoir pu entamer suffisamment de vie à la première.



Et surtout, ces combats n'interviennent pas au même moment du jeu : dans le 1, t'as que ta bite et ton couteau (avec 3 résines de pin dorées) pour te les faire. Dans le 2, tu peux y aller avec une arme + 10 sans problème et le combat est optionnel (c'est plus un gimmick qu'autre chose). En regardant de plus près, on peut looter un casse-tête juste avant le beffroi de la Lune, une arme particulièrement adaptée pour ce combat (sans l'upgrader, juste buffé avec un limon aromatique : deux fois R2, l'arme à deux mains, et bye, bye, gargouille).