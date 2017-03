Moi ce que je me demande toujours et encore c'est comment leur Kong sous hormones (30m de haut, contre 15 pour l'original et 7 pour celui de PJ) va pouvoir lutter contre le Legenzilla et ses 110m de haut. Ce Kong est certes jeune et on nous dit qu'il va encore grandir, mais il fera quoi ? 45-50m au mieux. Un coup de queue du saurien nucléaire dans le coffre et il valdingue. Et de la même façon ses prédateurs ne représenteront pas la moindre menace pour Godzilla, alors que ceux de Godzilla seront des monstres même pour lui...

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.