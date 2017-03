Kong : Skull Island



Surprise, c'est une franche réussite. Le film arrive a joindre les deux bouts entre blockbuster contemporain à 200 millions de dollars et série B/film de genre sans se casser la gueule au passage. On peut le résumer à Apocalypse Now meets King Kong , tout est là des hélicos qui volent dans le soleil couchant au bateau qui remonte la rivière d'un coté et des sauvages qui vénèrent Kong au baiser de la belle de l'autre, mais ça serait un peu réducteur car la première qualité du film est sa générosité. Contrairement au Godzilla de Gareth Edwards il y a plein de monstres et ils débarquent très très vite (genre autour de 15 minutes) et envoient des patates qui font mal. Le film ne fait pas trop de mystère à leur sujet, ils sont là pour tuer et va falloir que les héros perdus sur cette ile se battent pour s'en sortir. Ça ne va pas chercher très loin, les personnages sont très archétypaux (Hiddleston joue Nathan Drake, Brie Larson la brave photographe de guerre qui n'a pas froids aux yeux, Samuel L. Jackson joue Samuel L. Jackson, motherfucker...) et le quotas des poncifs du genre est laaaargement remplis, jusqu'au mec qui prend cette décision débile et contraire à toute logique au moment où tout le monde aurait pu s'en sortir en vie.

Le film essaye tellement de faire film d'époque qu'il adopte une photo désaturée aux tons sépias avec des lensflares de partout et des blancs brulés comme on en voit en fait jamais dans des films des 70. Mais c'est rien à coté de la vraie faute de gout du film, l'amour du réalisateur pour les ralentis artistiques à la Snyder. Ça se calme un peu au fur et à mesure que le film avance, mais au début c'est un peu l'overdose.

Mais finalement ça aussi contribue à déblockbusteriser un peu le film et le faire tendre plus vers la bonne série B de Papa, tout comme ces créatures de synthèses un peu trop souvent mal incrustées, tel des marionnettes dont on voit les films.



Bref bon film qui remplis son contrat et essayes pas de faire plus, parfois un peu téléphoné ou maladroit mais ça contribue un peu aussi à son charme au final.





Et restez après le générique. Vous vous doutez bien que Nick Fury sera pas là, L. Jackson a déjà un rôle proéminent, mais les caméos qui comptent des persos dont la présence est spoilée par le générique de fin s'y trouvent.



Ha oui, ça manque quand même un peu de T-Rex malgré tout.

