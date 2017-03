Abonné aux scripts moisies.Les chats ne font pas des chiens, comme on dit. Mais ça explique mieux la lourdeur et l'inutilité de la plupart des épisodes.Parce que ceux avec Clémentine et nécromancien chauve qui a tout prévu, c'était plus que superflu de les étirer autant. On savait que Heinz allait les poutrer obligatoirement avec son niveau max et son équipement de GOSU.Je veux dire, quiconque a déjà joué à un mmo sait que même un mage niveau 65 va pouvoir tabasser à coup de sceptre magique un voleur niveau 20, sans avoir à utiliser de sorts. Moi même il y a longtemps... Bref.Mais bon, j'imagine que toute façon le light-Novel est du même tonneau.