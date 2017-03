En réfléchissant au jeu en global, j'ai fini par découper les zones en deux catégories et demi : les zones de lore et les zones thématiques. Le demi c'est les rares zones plus ou moins optionnelles.

Les zones de lore sont assez clair : la forêt des géants au début, puis toute la fin du jeu, à partir du château de Drangleic.

Les zones thématiques en général sont liées au mix du gameplay et de la lore, les zones des grandes âmes et tout le tralala. Mais ça coince parce qu'il y a 5 grands thèmes, logiquement : feu, foudre, ténèbres, poison, saignement.

Feu : pas très dur, c'est la Forteresse de Fer.

Ténèbres : pareil, Dépotoir/Ravin, sans avoir besoin d'expliquer.

Poison : Bosquet/Vallée des Récoltes/Pic, yeah yeah.

Saignement : pour moi c'est la Bastille, c'est la qu'on rencontre pas mal d'ennemis qui font ça (les chiens, les bretteurs royaux...). Puis le niveau est quand même une grande prison ou les gens crevaient, recouverte de sang un peu partout.

Ce qui nous amène à deux questions : quid d'une zone de foudre ? Et Tseldora et ces araignées de merde rentre dans quoi ?

Sans même parler du fait que Freja est le seul boss à "grande âme" à ne pas avoir le même logo dans l'inventaire (c'est un autre boss plus loin qui fournit ça d'ailleurs).

Pour la foudre, on pourrait arguer que c'est la zone des dragons, certes les chevaliers draconique tapent la dedans mais déjà ils sont pas aggro et ensuite c'est pas vraiment des dragons pour tout un tas de raison. Du coup je ne sais pas quoi en penser et me demande s'il y avait eu des infos la dedans lors d'interview ou d'éventuels artbooks/docs de productions ?



En aparté, notons aussi le caractère clairement optionnel de Heide/Quai, alors que la zone est vide de lore ou presque, permet de bien booster son perso et est plus simple à trouver que la "vraie" première zone (la forêt des géants). C'est quand même aberrant.