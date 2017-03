The Testament of Sister New Devil

Résumé de l'histoire d'origine

Après le remariage de son père, Basara est contraint à cohabiter avec Mio et Maria, ses deux belles-soeurs. Mais le jeune lycéen découvre rapidement leur vrai visage : Mio est en réalité la fille de l'ancien roi des démons et Maria un succube avec pour seul but d'extirper la maison de pauvres humains. Malheureusement pour elles, elles sont loin de se douter à quelle famille elles se sont attaquées.

5 Juillet 2017

Encore plus sexy, encore plus ecchi, découvrez celle version différente du mangaLe premier tome de cette version plus sexy débarquera en France le