Le salon Paris Manga & Sci-Fi Show présentait, à l'occasion de ses 10 ans et de la 20ème édition, une refonte complète du concours cosplay.Un nouveau concours national ouvert à tous les cosplayeurs français.Une compétition de qualité pour l'une des communautés les plus acclamée et méritante du monde des conventions !La National Cosplay Cup - Ou NCC - est un concours comportant plusieurs catégories :- Concours individuel « Japan Session »- Concours individuel « American Session »- Concours groupe mixte.Le cosplay est de nouveau à l'honneur sur Paris Manga & Sci-Fi Show. Vous pourrez retrouver deux concours cosplay libre sur la scène Paris Manga. Les concours sont organisés en partenariat avec Cospl&Craft qui gère la partie logistique des concours.• Le concours libre individuel aura lieu le samedi 25 novembre 2017 à 14h.• Le concours libre groupe aura lieu le dimanche 26 mars 2017 à 14h30.Les participants au concours libre individuel auront la possibilité de s'inscrire pour participer aux sélections du finaliste Île-de-France de La Coupe de France de Cosplay dont la finale se déroulera à Toulouse fin 2017 !Petits et grands, venez l’espace d’un week-end changer de visage, sur le stand du Conservatoire du maquillage qui vous proposera, des démonstrations de maquillage et vous présentera son activité.Le Conservatoire du maquillage est un centre de formation où les futurs créateurs de maquillage artistiques pourront assouvir leur passion. Les formations proposées sont assurées par des professionnels de chaque domaine (maquillage, cinéma, télé, vidéo, théâtre, coiffure, mode, prothèses, body-painting, effets spéciaux…).Présent depuis de nombreuses éditions, le Conservatoire du maquillage n'est plus à présenter. Lors de la 22ème édition de Paris Manga & Sci-Fi Show, ils ont partagé une nouvelle fois leur savoir faire avec les visiteurs, malgré leur planing chargé avec la gestion de la coiffure et du maquillage de la célèbre comédie musicale Robin des Bois mettant en scène Matt Pokora, actuellement en tournée dans toute la France.N’oubliez pas votre appareil photo !Amateurs de belles cylindrées ou simples fans de séries ou de films, retrouvez ces véhicules de légende les 425 & 26 mars 2017 à Paris Manga & Sci-Fi Show.La réplique de la célébre machine à voyager dans le temps du Docteur Emmett Brown dans la trilogie Retour vers le futur sera exposée.La réplique de la Jeep utilisé par les agents du parc dans les films Jurassic Park sera présente sur le salon les 25 & 26 mars 2017Venez vous prendre en photo au volant de la célébre chevrolet impala, véritable « bébé » de Dean Winchester dans la série Supernatural. Attention toutefois à ne pas la rayée, on sait de quoi Dean est capable pour sa voiture...Cette année, venez vous mettre au volant de cette superbe Camaro jaune qui vous rappelera sans aucun doute le célèbre Autobot Bumblebee, ce Transformers plus petit que les autres, souvent sous estimé par ses adversaires, mais qui parvient pourtant à ses fins .Si Bumblebee représente les Autobots, les Decepticons ne seront pas en reste sur la prochaine édition du salon puisque la Ford Mustang Barricade des films Transformers sera présente.Le Sci-Fi Quizz vous donne rendez-vous sur la scène Sci-Fi Show le samedi et le dimanche à 13h30 pour vous offrir des tonnes de cadeaux ! Des DVD, des comics, des goodies en tout genre que les geeks les plus rapides vont s'arracher ! Rejoignez l'équipe déjantée du Sci-Fi Quizz et tentez de gagner des dizaines de cadeaux !Le studio Miss Murder Photography travaille depuis plusieurs années dans le milieu de la musique, du spectacle et de la photographie en studio. Miss Murder et sa Murder Team sont des habitués des grands festivals de musique extrême et c'est pour le Paris Manga & Sci-fi Show qu'ils ont décidé de faire à nouveau équipe et vous offrir une séance photo professionnelle dans le cadre du salon.Recréant l'environnement d'un studio photo, Stef MissMurder, Nicolas Corneloup et Kevin Bojda vous accueilleront pour des séances photos que vous soyez costumés ou non !Pour la première fois depuis la création du salon, l’espace photo ouvre un nouveau studio pour accueillir le plus d’invités possibles. Retrouvez un panel varié d’invités sur le studio et repartez avec une photo de vous et votre invité préféré, un souvenir exclusif et personnalisé de votre passage sur Paris Manga & Sci-Fi Show.En plus des invités acteurs, retrouvez les invités pour qui les photoshoots seront disponibles :- Liui 7€- David Chan 7€- Lily on the moon 7€- Trash 7€- Frigiel 7€Cette liste peut être rallongée au fur et à mesure des annonces !ATTENTION : Cette photo, une fois imprimée, devient un coupe-file pour les séances de dédicace de l'invité en question. Vous rejoindrez donc la file des billets VIP pour passer en priorité et repartir avec une photo de vous et votre invité préféré dédicacée par ce dernier ! (Ce système fonctionne pour tous les invités passant au photoshoot en dehors des acteurs américains.)A suivre sur la page Facebook Miss Murder Photography ! Rendez sur l’espace PURIKURA du Manga Café, pour découvrir les Purikura. Ces cabines photographiques sont extrêmement populaires au Japon ainsi qu'à Taïwan. Beaucoup de salles d'arcade ont un niveau entièrement dédié à ces machines. Les photos peuvent être décorées directement sur l'écran avec un nombre considérable de tampons virtuels, bordures, textes, cadres.. Ces machines sont plus grandes qu'un photomaton classique, et offrent de nombreuses options. Vous pourrez tout le week end vous aussi vous prendre en photo seul ou à plusieurs.Vous pourrez également retrouvez après le salon, les Purikura, au Manga Café V2 (9 rue Primo Lévi 75013 Paris).Si vous aussi vous êtes fan de l'univers de la saga à succès Star Wars, venez à la rencontre de ces passionnés qui recréent les décors de cet univers pour vous les exposer.La 501ème Légion, également surnommée le "Poing de Vador", est un groupe de costumés qui opère à travers le monde entier depuis 1997. Avec des costumes plus vrais que nature la 501ème fait vivre l'expérience Star Wars au grand public comme jamais !Les forces impériales sur la planète terre approchent les 5000 hommes et femmes à travers plus de 40 pays.Pour la première fois, le Manga Quizz vous donne rendez-vous sur la scène Paris Manga le samedi et le dimanche à 15h00 pour vous offrir des tonnes de cadeaux ! Des DVD, des manga, des goodies en tout genre que les geeks les plus rapides vont s'arracher ! Rejoignez l'équipe déjantée du Manga Quizz et tentez de gagner des dizaines de cadeaux !En plus des deux scènes Paris Manga et Sci-Fi Show, le salon présentera pour la toute première fois une scène dédiée exclusivement au jeu vidéo Just Dance! Avec un espace libre de plus de 400 m2 devant la scène à destination des danseurs, ils pourront enchainer les pas de danse, s’amuser et surtout participer à des tournois et se défier sur scène ! La Championne de France de Just Dance, Dina, sera présente samedi et dimanche !L'équipevous attend tout le long du week-end pour des démonstrations, des initiations et des tournois. Petits et grands pourront mesurer leurs talents sur leurs nombreuses bornes :Au rendez-vous :- 3 bornes d'arcade Dance Dance Revolution- Just Dance 4- Guitar Hero- DJ Hero- Project Diva hatsune Miku- Para Para ParadiseEpitanime est l’une des plus anciennes associations de fans de Japanimation et de culture japonaise. Depuis 2008, Epitamine-JVM a été créée dans le but de promouvoir l'univers des jeux-vidéo musicaux. Cette année, Epitanime-JVM est de retour à Paris Manga pour présenter des jeux tels que Dance Dance Revolution, Just Dance, Taiko No Tatsujin.Que vous soyez un amateur ou un fan incontesté des jeux musicaux, venez faire vibrer les murs du Hall 2.1 à Paris Porte de Versailles.Si vous avez besoin d'une justification pour passer sur le stand Epitanime.JVM : des défis seront organisés tout au long du festival ! Des cadeaux serontN'hésitez plus et venez transformer Paris Manga en une véritable piste de dance !- Dance Dance Revolution- Just Dance- Taiko No Tatsujin- Project Diva- Dance Hip Hop- Défis staff sur les différents jeuxL'équipe Nintendo League est heureuse de vous donner rendez-vous tout le week-end sur Paris Manga & Sci-Fi Show, pour découvrir les nouveautés de Nintendo.Au programme, bornes Wii U et 3DS en accès libre, concours et tournois organisés sur les grands classiques multijoueurs, mais aussi pour la première fois sur Splatoon en équipe de 4.Diverses animations et distributions de goodies seront organisées durant tout le weekend dans la bonne humeur et le fun caractéristiques de la Nintendo League !Vous pourrez tout au long de la journée découvrir en accès libre les derniers jeux de Nintendo sur console Wii U et 3DS. Débutants et amateurs confirmés pourront également tester leur habileté en participant à différents tournois.Pour cette édition vous allez pouvoir vous affronter sur les jeux suivants :Splatoon (samedi et dimanche)