NATIONAL COSPLAY CUP 2ème Édition

ATELIERS COSPLAY

CULTURE, ANIMATIONS ET ACTIVITÉS

ESPACE ARTS MARTIAUX

HAIDONG GUMDO

NIN-JUTSU

AIKIDO

CATCH

MAQUILLAGE

JEUX VIDÉO

PLAYSTATION

NINTENDO LEAGUE

DDR BELGIUM

EPITANIME-JVM

1ERE EDITION DE LA R-CADE CUP LE SHOW 100% RETROGAMING !

Programmation des tournois :

Vendredi :

Samedi :

Dimanche :

Autres animations

Paris Manga & Sci-Fi ShowSuite au succès de la première édition, la NATIONAL COSPLAY CUP revient pour une deuxième édition sur la 22ème édition de Paris Manga & Sci-Fi Show en novembre 2016. Au programme, des costumes toujours plus époustouflants et des prestations qui vous transporteront dans l’univers du choix du candidat !La National Cosplay Cup - Ou NCC - est un concours comportant plusieurs catégories :- Concours individuel « Japan Session »- Concours individuel « American Session »- Concours groupe mixte.LOTS A GAGNER1 billet d’avion : Paris - Tokyo (aller - retour)1 billet d’avion : Paris - New York (aller - retour)Bons d’achatsDécouverte, initiation et démonstration de différentes techniques de cosplay à travers des ateliers organisés et animés par les boutiques CosplayMat et Cospl&Craft :Découverte d’un thermoplastique (9 matières disponibles)Travail de la mousse ( 2type de mousses différentes)Techniques de peintures (Souscouches, peintures, vernis)Techniques de maquillages (Bodypaint/Make up FX)Atelier couture (Machine a coudre, broderie)Atelier Moulage (alginate/platre)PARIS MANGA & SCI-FI SHOW, c’est aussi de multiples activités pour vous faire découvrir les cultures traditionnelles asiatiques, ainsi que des animations pour vous plonger dans le monde du manga et vous faire passer d’inoubliables moments.Parmi les animations, la plus populaire n’est autre que le célèbre Cosplay, véritable institution qui consisteà récréer les costumes de personnages de manga, de jeux vidéo, de comics et parfois même de personnagesemblématiques de films et de séries télé. Karaoké, concerts ou défilés de mode présentant les dernières créations de nos jeunes créateurs, viendront entre autres compléter les nombreuses animations présentées au public.Pour la partie culture, des ateliers d’Ikebana, de calligraphie, d’origami, de dessin, mais également d’initiations aux jeux de Go ou de Mah-jong permettront aux visiteurs de découvrir et de mieux appréhender certaines facettes des richesses de cette culture asiatique et plus particulièrement japonaise.Les arts martiaux seront à l’honneur avec des démonstrations de Karaté, de Ninjutsu, d’Aikido ou encore de Hai Dong qui auront lieu tout au long du week-end. Les visiteurs les plus téméraires pourront s’initier aux arts du combat avec de vrais professionnels.Les Arts Martiaux techniques traditionnelles demandent une certaine sérénité avec soi-même et forge le mental. Prenant une part importante de la culture asiatique, 4 associations seront présentes pour vous font découvrir une partie de ces arts en proposant initiations et démonstrations.Le Haidong Gumdo est l’art martial du sabre traditionnel coréen. C’est un art martial à multiples facettes, ouvert à tous et très complet : travail de méditation, respiration, phase de combat, enchaînement codifié, coupe sur divers supports, forme chorégraphiée, et pour les plus experts, pratique à deux sabres et techniques à mains nues ...Le Nin-Jutsu a modelé le Japon tout autant que l’art des Samouraïs. Pour expliquer simplement ce qu’est l’art des Ninjas, le Ninja agissait de façon non officielle, alors que les Samouraïs agissaient selon les directives officielles des Seigneurs ou du Shogun. Toutes les armes sont enseignées : corps à corps (projection, torsions, étranglements,art des briser les os), sabre, bâton, lance, tanto (couteau) shuriken, stratégie du combat et militaire, combat enarmure, la chaine, la corde, etc.L’aïkido est un art martial japonais créé par Morihei Ueshiba au 20ème siècle. Héritier des écoles traditionnelles japonaise est de l’art des samouraïs, l’aïkido se démarque en s’appuyant sur des notions d’harmonisationavec l’adversaire et l’utilisation de l’énergie qu’il nous donne, par exemple au travers d’une attaque, plutôt qu’en misant sur la force musculaire ou une supériorité de gabarit.Le catch est un élément incontournable de la culture américaine, japonaise et, surtout, de la pop-culture ! Discipline aussi démonstrative que spectaculaire, le catch ravira les plus grands comme les plus petits.Le catch revient en force pour la 22ème édition de sur Paris Manga & Sci-Fi Show. Après quelques années d’absence, c’est l’ASSOCIATION CATCH ESSONNE, partenaire de l’événement qui assurera le spectacle !Durant les 3 jours du salon, l’ASSOCIATION CATCH ESSONNE proposera des shows exclusifs avec des combats à couper le souffle, des initiations pour découvrir cette discipline sur un véritable ring de catch !Les plus courageux pourront réaliser un rêve en montant sur le ring et tous les visiteur pourront tenter leur chance à la loterie pour repartir avec de nombreux lots à gagner !Clément Petiot, notre invité catch, sera également de la partie et viendra faire trembler le ring lors de plusieurs matches électrisants ! Sans oublier la participation exceptionnelle des commentateurs passionnés Christophe Agius et Philippe Chereau.Petits et grands, venez l’espace d’un week-end changer de visage, sur le stand du CONSERVATOIRE DU MAQUILLAGE qui vous proposera, des démonstrations de maquillage et vous présentera son activité. Le CONSERVATOIRE DU MAQUILLAGE est un centre de formation où les futurs créateurs de maquillage artistiques pourront assouvirleur passion. Les formations proposées sont assurées par des professionnels de chaque domaine (maquillage, cinéma, télé, vidéo, théâtre, coiffure, mode, prothèses, body-painting, effets spéciaux…).Des dizaines de bornes de Playstation 4 seront disponibles en libre accès pour permettre au public de venirtester les titres phares de la console et les dernières nouveautés.La Nintendo League est une association dont l’activité principale est l’organisation de stands consacrés aux jeux Nintendo lors de conventions et d’expositions sur la culture japonaise, les jeux, etc.Nintendo League propose aux joueurs confirmés comme aux novices des activités : tournois, challenges, jeulibre, rétro gaming, avant-premières…L’équipe de DDR Belgium fait des démonstrations, initie les débutants et organise des tournois pour les amateursde défis et de challenges dans la bonne humeur.Epitanime est l’une des plus anciennes associations de fans de Japanimation et de culture japonaise. Depuis 2008, Epitanime‑JVM a été créée dans le but de promouvoir l’univers des jeux-vidéo musicauxLe « Retro eSport » est au cœur de la R-CADE CUP organisé par Guillaume Dorison, avec des compétitions et démonstrations sur des jeux de combat « old school ».KARNOV’S REVENGEGAROU : MARK OF THE WOLVES- SUPER STREET FIGHTER 2XBREAKER’S REVENGESTREET FIGHTER II : RAINBOW EDITIONWINDJAMMERSTHE KING OF FIGHTERS ’98STREET FIGHTER III : THIRD STRIKEÉliminatoires de 12h à 15hFinales sur scène de 15h à 19h (18h00 le dimanche)En dehors des tournois, plusieurs bornes seront à disposition du public pour jouer à des jeux de combat, des jeux de sport, beat them all et autres shoot them up du golden age vidéo ludique.Enfin, la scène R-CADE CUP permettra à tous d’assister à plusieurs démonstrations de jeux d’arcade :SENGOKU 3LAST RESORTPUYO PUYO 2RING OF DESTRUCTION : SLAM MASTERS IISUPER DODGEBALLSAMURAI SHODOWN IVTWINKLE STAR SPRITESPULSTARLAST BLADE 2FINAL FIGHTSUPER SIDEKICKS 3SVC CHAOSPOCKET FIGHTERVAMPIRE SAVIORNEO TURF MASTERSMETAL SLUG 3SUPER PUZZLE FIGHTER 2XSTREET FIGHTER ZERO 3