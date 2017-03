Salon Livre Paris

Manifestation culturelle incontournable de la vie publique française, leest un temps de mise en lumière de la richesse et de la diversité du monde de l’édition :est également un moment de partage entre les lecteurs, les éditeurs et les partenaires institutionnels. Les éditeurs ont l’opportunité de communiquer sur leur métier, d’en raconter les coulisses, de témoigner de la vitalité et de l’extraordinaire diversité du monde de l’édition, et de rappeler combien la liberté d’expression et de publication est essentielle.Scènes réinventées, fil rouge, cartes blanches et ateliers : leavec de nouveaux espaces, une nouvelle scénographie, de nouvelles scènes et une nouvelle tarification.Pour la première fois depuis sa création, le Salon met en lumière les lettres et la culture d’un pays du monde arabe, témoignant ainsi du dynamisme et de la richesse des échanges entre le Maroc et la France sur le plan éditorial et littéraire., plongez dans cette création littéraire grâce à de nombreux événements organisés au cœur du Salon et Hors les murs. Rencontrez des auteurs marocains reconnus internationalement mais aussi de nouveaux talents émergents et prometteurs afin d’échanger sur la diversité et le dynamisme de la production littéraire du pays.Au sein du pavillon marocain, plusieurs temps forts vous attendent : cafés littéraires, entretiens consacrés aux auteurs marquants de la littérature du pays, évocation de grandes figures disparues, rencontres entre intellectuels, journalistes, politiques, franco‐marocains et leurs homologues français pour débattre des questions portant sur la relation France-Maroc.La liste des écrivains invités est disponible sur le site de Livre Paris.Sur le thèmeun nouveau pavillon de 400 m² voit le jour cette année en plein cœur de Livre Paris, afin de faciliter la présence des pays africains sur une manifestation internationale. Pendant 4 jours, ce Pavillon sera animé par des rencontres, des débats, des tables rondes, des ateliers jeunesse, des séances de dédicaces.Véritable carrefour des littératures d’Afrique et de ses diasporas, le Pavillon des Lettres d’Afrique réunira plus d’une dizaine de pays du continent dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Congo Brazzaville, la Guinée, Madagascar, le Sénégal, le Togo… La Côte d’Ivoire, via son Ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Maurice Kouakou Bandaman, sera le chef de file du Pavillon: Livre Paris et l’Institut français accueilleront sur la Scène littéraire le philosophe Souleymane Bachir Diagne, et les romanciers américains Louise Erdrich et Philipp Meyer.Comme une ponctuation dans la programmation du Salon, le fil rougefait le lien chaque jour entre les différentes Scènes au travers d’un certain nombre de débats et de rencontres inédites où il s’agira de croiser les genres et de questionner la société contemporaine. Un pas de côté pour illustrer, créer, penser et rêver; IMAGINE propose une autre manière de se promener dans le salon.Sur la Scène Jeunesse : « Imagine la démocratie »Sur la Scène littéraire : « Les jeunes adultes prennent le pouvoir »Sur l’Agora : « Comment penser en commun et vivre ensemble ? »Sur la Scène Cuisine & Bien-être : « Le Bio peut-il nourrir la planète ? »est un dispositif de rencontres inédit proposant aux visiteurs de nouveaux formats d’animation mettant l’accent sur l’interaction et l’échange. Élaborés par les partenaires de Livre Paris (institutionnels, éditeurs, start-ups...), ces ateliers seront accessibles uniquement sur inscription préalable (ouverture des inscriptions fin février). Sur une scène intimiste de 40 places assises favorisant l’interactivité entre les intervenants et un petit groupe, un scénario d’animation sera proposé : débat, rencontres privilégiées ou atelier créatif.Quelques thèmes parmi ceux qui seront abordés : les nouvelles pratiques de la lecture, le numérique, les réseaux sociaux de la lecture, les critiques, les blogueurs et booktubeurs, etc.Marie-Rose Guarniéri, libraire aux Abbesses, renouvelle cette année les Flâneries littéraires, événement qui avait connu un fort succès l’année dernière.Au sein du Salon, des personnalités spécialistes de l’édition (historiens, chercheurs, écrivains, journalistes) vous proposent un parcours personnalisé en véritables « passeurs » d’histoires et de passion du livre. Pour cette nouvelle édition, retrouvez Alain Borer, Elisabeth Roudinesco, Philippe Forest, Laurence des Cars, Farouk Mardam Bey, Céline Minard.Prestigieux, mystérieux parfois, le secteur de l’édition reste en réalité souvent méconnu. En prise directe avec les évolutions économiques ou technologiques de notre société, le métier d’éditeur est multiple. Conçue pour tous les publics, la nouvelle Scène professionnelle dévoile tous les métiers de l’édition. Elle invite à rencontrer et écouter des acteurs du milieu (français et internationaux) et à explorer les coulisses de la première industrie culturelle en France.organisé par le Syndicat National de l’Edition De l’écriture d’un manuscrit par un auteur jusqu’au plaisir de lecture, les étapes et les compétences sont nombreuses. Elles seront détaillées durant des matinées exceptionnelles pour permettre d’apprendre et comprendre les métiers de l’édition. Une occasion unique de dialoguer avec des professionnels. Petites, moyennes et grandes maisons d’édition seront représentées. Lors de tables rondes, on parlera des métiers du marketing, de la communication, des relations presse, du commercial, des cessions de droits, de la fabrication et du recrutement. Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars de 10h à 13hChantal Restivo (Harper&Collins USA) ; Laurence Engel (présidente de la BNF) ; Olivier Nora (PDG des éditions Grasset) Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars de 16h à 17hLes rencontres de Livres Hebdo Vendredi 24 et samedi 25 mars de 15h à 16hLes 70 ans du Centre National du Livre Dimanche 26 mars de 14h à 15hComment s’inscrire à un master de littérature et création littéraire ? Dimanche 26 mars de 15h à 16hUn espace dédié aux 6-15 ans entièrement réinventé, avec une véritable scène fermée pour accueillir spectacles, auteurs, artistes, booktubeurs et blogueurs. Le Square Jeunesse propose aussi une librairie dédiée et un coin atelier plus intimiste, idéal pour raconter des histoires ou manier les feutres, le papier, les images et les mots. Cet espace présentera aussi une exposition mettant en lumière l’univers singulier et fort de quelques illustrateurs et écrivains comme Vincent Cuvelier (Gallimard), Roxane Lumeret (Albin Michel), Stéphanie Blake (L’Ecole des loisirs), Joëlle Jolivet (Les Grande Personnes/Hélium), Frédérique Bertrand (Le Rouergue)… et comme chaque année, la finale départementale des Petits champions de la lecture. La programmation vivante et joyeuse rendra compte de la pluralité et de la richesse de l’édition jeunesse. Elle fera la part belle aux spectacles, aux expériences de lecture et à ses nouvelles formes de partage.e : samedi 25 mars de 15h à 16h Avec Stéphanie Blake (L’Ecole des loisirs)« Ce que je sais de la mort, ce que je sais de l’amour » : dimanche 26 mars de 15h à 16h Avec Philippe Katerine (Hélium): dimanche 26 mars de 16h30 à 18h Avec Timothée de Fombelle (Gallimard Jeunesse) et les booktubeurs Tom et Nathan LévêqueThéâtre d’une littérature vivante et sans frontières, la Scène littéraire accueille les plus grands auteurs français et internationaux, avec une programmation éclectique, kaléidoscope de la pluralité éditoriale, où la littérature dialogue avec le cinéma, la bande dessinée, la musique et la philosophie. Tous les genres, toutes les formes de l’actualité littéraire seront en live.: vendredi 24 mars de 14h à 15h Avec Michel Bussi (Presses de la Cité) et Régis de Sá Moreira (Au Diable Vauvert): dimanche 26 mars de 16h à 17h Avec Véronique Ovaldé et Joann Sfar (Flammarion): dimanche 26 mars de 17h à 18h30 Avec Gaël Faye (Grasset), Marie Modiano (Gallimard) et Gaëtan Roussel (Flammarion)Située entre le Square Savoir & Connaissances et le Square Religions, Culture et Société, l’Agora propose une programmation dédiée aux grandes questions d’actualité qui agitent notre société contemporaine. Cette scène partagée sera l’occasion d’apporter une analyse sur l’actualité, la religion et les questions aussi bien scientifiques, philosophiques, sociologiques, économiques, technologiques et culturelles qui agitent les esprits.? : vendredi 24 mars de 16h à 17h Avec Anne Soupa, Rémi Hebding (Salvator), Annick Sibué (Labor et Fidès, sous réserve): dimanche 26 mars de 15h à 16h Avec Frédéric Worms (Elidia), Aude Lancelin (LLL), Christophe Barbier (Flammarion, sous réserve): lundi 27 mars de 14h à 15h30 Avec Denis Peschanski (Belin), Philippe Artières (Publications de la Sorbonne, sous réserve), Pim den Boer (Vendémiaire)Entièrement dédiée à la bande dessinée, la Scène BD, Manga & Comics offre un panorama de la richesse et de la diversité du « 9e art ». Scénaristes et dessinateurs seront à l’honneur, avec l’éclairage de philosophes, d’historiens et de spécialistes.: vendredi 24 mars de 17h à 18h Avec Benoît Peeters (Casterman) et Pascal Ory (Mercure de France): samedi 25 mars de 15h à 16h Avec Clotilde Bruneau (Glénat), Xavier Dorison (Lombard) et Luc Ferry (XO): dimanche 26 mars de 16h à 17hInspirez, expirez, cuisinez, savourez ! Sur la Scène Cuisine & Bien-être, le corps et l’esprit sont à l’honneur. Initiez-vous à la méditation avant de plonger dans une réflexion sur l’impact de la nourriture sur le monde et sur notre corps. Peut-on encore manger de la bonne viande ? Que manger quand on fait du sport ? Comment cuisiner permet-il de rester zen ? Enfin, enfilez votre tablier ! Concours des meilleurs œufs verts au jambon, initiation à la cuisine des algues, cuisine sur la route avec les moyens du bord, master classes avec de grands chefs, rencontre avec les critiques gastronomiques, découverte de l’œuvre de Michel Houellebecq par les plats cuisinés dans ses livres… Toutes les recettes sont permises, pourvu qu’il y ait de la réflexion, du plaisir, du partage, et du goût !: vendredi 24 mars de 10h30 à 11h30 Avec Johanne Bernard et Laurent Dupeyrat (La Martinière)(buffet corse) : samedi 25 mars de 13h à 14h Avec Nicolas Stromboni (Marabout) et les acteurs du terroir corseq : dimanche 26 mars de 10h30 à 11h30 Avec Jean-Marc Quaranta (Plein Jour)Cette nouvelle édition de Livre Paris est aussi l’occasion de repenser la tarification globale de l’accès au Salon. Pour la première fois, un tarif prévente, disponible exclusivement sur internet à partir du 30 janvier et jusqu’à la veille du Salon permet de bénéficier d’un tarif avantageux et d’un accès direct au contrôle: 8 E en prévente (jusqu’au 23 mars 2017) 10 E sur place et en ligne (du 24 au 27 mars 2017)Plein tarif week-end (accès au Salon le samedi ou le dimanche) 10 E en prévente (jusqu’au 23 mars 2017) 12 E sur place et en ligne (du 24 au 27 mars 2017): 6 E en prévente (jusqu’au 23 mars 2017) 7 E sur place et en ligne (du 24 au 27 mars 2017)(Accès illimité pendant les 4 jours du salon + Accès à la soirée d’inauguration pour le détenteur du pass et un invité) 29 E en prévente (jusqu’au 23 mars 2017) 39 E sur place et en ligne (du 24 au 27 mars 2017) Gratuité Visiteurs de moins de 18 ans Visiteurs professionnels (sur pré-enregistrement en ligne jusqu’au 23 mars 2017 / 30 E sur place)Paris Porte de Versailles – Pavillon 1 Boulevard Victor, Paris 15e Inauguration officielle (sur invitation uniquement) : Jeudi 23 mars de 18h à 22h: 10h-20h: 10h-20h: 10h-19h: 9h-19h**L’accès est exclusivement réservé aux professionnels accrédités le lundi de 9h à 13h, ouverture au public à partir de 13h.