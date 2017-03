NOUVEAUTÉS 2017 :

Un nouvel espace

le Dojo

Démonstrations et ateliers

une programmation étoffée

UN FESTIVAL TRADITIONNEL ET CULTUREL :

Animations

Lecture au Kamishibaï

Les Jeux de Katia

Fantasy Kart

Coucoucircus

Projections

Jeux de plateau et Jeux surdimenstionnés

Jeux traditionnels

Labyrinthe du Sorcier

Chaque année, l’événement qui allie tradition et culture pop asiatique reprend vie avec une programmation de plus en plus originale et dense. Amoureux des conférences, projections et expositions, des démonstrations de Yosakoi, de Kpop, Jpop ou encore de jeux vidéo : Ce festival est pour vous !! Cette année, les arts martiaux, très présents en Asie seront mis à l’honneur au complexe de Bel air grâce à l’ouverture d’un espace dédié ! Découvrez tout au long de la journée des démonstrations avec la participation du Budo Club Hallainais.Qui dit nouvel espace, dit nouvelles activités ! Le Dojo permet d’accueillir cette année, le Kyudo, tir à l’arc japonais qui met l’accent sur la qualité des postures exécutées. Un art qui mêle harmonie du geste, concentration et respiration pour atteindre la cible avec précision.Côté ateliers, il sera possible de s’initier au célèbre art floral japonais, l’Ikebana, qui vient de Ikeru, faire vivre et de bana ou hana, fleur. Un art ancestral où les éléments du bouquet sont régis par un grande symbolique. Apprenez à respecter les principes de base et votre création révélera l’émotion (attention, places limitées, réservations sur le site internet du festival).Pour les plus gourmands, deux démonstrations culinaires vous attendent dans le hall de L’Entrepôt avec notre chef à domicile Junko. Ecoutez avec attention et prenez des notes pour réaliser des « Maki Kawaï » et des « Bentos Kawaï ». De quoi épater vos amis lors de vos prochaines soirées sushi !Comme chaque année, assistez au défilé de Cosplay, à la K-POP et au Yosakoi sur la scène de l’Entrepôt. Mais aussi l’atelier d’origami avec STUDIORIGAMI et la causerie autour du thé avec Saveurs et Harmonie, sans oublier les incontournables Jeux de Katia avec de nombreux cadeaux à la clé !La Bibliothèque du Haillan vous permettra de rencontrer Stan Silas auteur de « Biguden » et Shong scénariste et dessinateur de « AirSoft Tim ». Retrouvez la lecture d’un Kamishibaï pour les plus petits (à partir de 5 ans) et des conférences aux diverses thématiques pour les plus grands.Jeux traditionnels géants, combats de Sumos et jeux de rôles vous attendent pour défier vos amis, les plus geek d’entre vous se retrouveront à l’espace Jeux vidéo et au vide-grenier geek organisé par la ville du Haillan.C’est donc toute une journée d’animations, de découvertes et de divertissement qui vous attend le 1 er avril de 11h à 20h. Et pour couronner le tout : elle est entièrement gratuite ! Jeu de Go avec le Club Kitani : Le club Kitani vous propose de venir découvrir le jeu de go. Arts Martiaux : Approchez des tatamis et découvrez trois arts martiaux différents. Cosplay : L'incontournable défilé Cosplay revient avec un nouveau show ! Dédicaces : Rencontrez Stan Silas et Shong et faites dédicacer vos livres.: Par Véronique - à partir de 5 ans. Rendez-vous à 10h00 à la Bibliothèque. Causeries et dégustation autour du thé : Partez à la découverte de l'histoire du thé avec Chloé. KPOP : A l'Entrepôt ou à Bel Air, la KPOP va vous ambiancer ! Conférences : Rendez-vous à la bibliothèque pour apprendre et comprendre. Ateliers Langue : Découvrez et apprenez les bases de la langue chinoise. Origami : Découvrez l'art du pliage, véritable institution au Japon Jeux Vidéo : Retro Gaming, Free Play, Just Dance, Tournois, à vos manettes ! Tournoi 3DS : Rendez-vous dans le Réfectoire pour tenter de remporter le tournoi organisé par 3DS In Bordeaux.: Amusez-vous avec Katia et remportez de nombreux lots ! Yosako ï : Retrouvez le Koidoukai et admirez le Yosakoi. Sumos : Affrontez vos amis lors d’un combat de Sumos !: Rendez-vous Rue de Los Heros à partir de 13h30 pour une course endiablée !: En solo ou entre amis, sortez les micros avec le karaoké Coucoucircus Just Dance : Saurez-vous garder le rythme pour gagner la partie ?! Maquillage Le Mando Make-Up vous fera le plus beau maquillage du festival !Ateliers Numériques (Activité sur inscription, à partir de 8 ans) Pixel Art : Découvrez le Pixel Art avec l'association Mandora ! Démonstrations culinaires : Apprenez à faire des "Maki Kawaii" et des "Bentos Kawaii" avec Junko.[url=http://www.lehaillan.animasia.org/expositions-2/Expositions[/url] : Retrouvez trois expositions tout au long de votre visite. Ikebana : Découvrez cet art floral japonais: nstallez vous confortablement pour visionner nos épisodes exclusifs !: Découvrez les jeux traditionnels en bois: Rendez-vous dans le Bois à partir de 13h30 pour trouver la sortie du labyrinthe !INFOS PRATIQUES : 1ER avril 2017 de 11h à 20hL’Entrepôt et Espace Bel Air 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan