Tournois Jeux de Cartes

: Adresse : 1196 Boulevard de la mer, 83600 Fréjus – FranceL’accès au Mangame Show Fréjus Winter Edition 2017 est Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans (sur justificatif) et les personnes à mobilité réduite.Le parking de la Base Nature est également mis à votre disposition gratuitement.Vous pouvez acheter votre billet dès maintenant sur le site de l’organisateur MGS Event.Prévente : 12€Sur place : 12€Journée du samedi 11 mars 2017 OU journée du dimanche 12 mars 2017.Entrée à 9h30 en pré-vente.Entrée à 10h pour la billetterie sur place.Prévente : 20€Sur place : 20€Journées du samedi 11 ET du dimanche 12 mars 2017.Entrée à 9h30 pré-ventes.Entrée à 10h pour la billetterie sur place.Prévente : 60€Sur place : 60€Accès aux journées du samedi 11 ET du dimanche 12 mars 2017.Entrée à 9h au lieu de 10h.Priorité pour rencontrer les invités.Cadeaux (t-shirt, goodies, etc…)Et d’autres surprises qui seront bientôt dévoilées !Le paiement de vos billets est géré et sécurisé par notre prestataire, la société Paybox. Ni la société MGS Event, ni Paybox ne stockent vos coordonnées bancaires à l’issue de la transaction.Un fois la transaction validée, vos ticket sont téléchargeables et imprimables par le biais de votre espace personnel sur le site mgs-event.com.Cliquez en haut à droite sur « Votre Compte », puis rendez vous dans la rubrique « Mes Billets ».ATTENTION ! Les billets ne vous sont pas expédiés à domicile.Contact Billetterie uniquement:Pour toutes questions ou suggestions, merci de nous écrire à billetterie@mgs-event.com Retrouvez ci-dessous les horaires et dates des concerts, conférences, master class, activités, tournois, concours et séances de dédicaces du Mangame Show Fréjus Winter Edition 2017. Le programme est soumis à d’éventuels changements.Dorénavant, il n’y a plus de créneaux horaires réservés aux détenteurs du Pass VIP, mais ceux-ci auront un passage prioritaire par le biais de files d’attente ou de personnels dédiées à leur accueil.Entrée à partir de 09H00 pour les visiteurs ayant un Pass VIPEntrée à partir de 09H30 pour les visiteurs ayant un Pass Samedi ou un Pass Week-endEntrée à partir de 10h00 pour les visiteurs achetant leur Pass sur place09H40 à 10H05 – Démo TAI SHI10H10 à 10H25 – Démo FULL CONTACT /KICK BOXING par SAINT RAPHAEL SPORTING CLUB10H35 à 10H55 – Démo CAPOEIRA avec GINGA MUNDO11H05 à 11H35 – Démo de KUNG FU par le Maître cascadeur WANG LEE11H45 à 12H15 – Conférence jeux vidéo par ANTOINE CHOLLET12H25 à 12H55 – KARAOKE animé par PANDANIME13H05 à 13H35 – Conférence avec FAROD et TARTINEX sous forme de questions réponses14H00 à 14H30 – Spectacle de MAGIE par PIERR SIKA14H40 à 15H10 – Concert HOSHI15H20 à 16H20 – Conférence de l’acteur JASON ISAACS en compagnie des comédiens voix de la saga HARRY POTTER, SOLANGE BOULANGER16H30 à 17H00 – Conférence avec TRASH sous forme de question réponses17H10 à 17H40 – Concert ALIIFE17H50 à 18H20 – BLIND TEST avec cadeaux18H30 à 19H00 – ANNONCE PROGRAMME DE LA SOIREE RETROMIXLevous présente sa soirée RetroMix animée par l’équipe déjantée du collectif de DJ Ponda Floor qui vous proposera plusieurs sets electro reprenant les plus grandes musiques issues des jeux vidéo Remixées.Laissez vous emporter par la folie des blind test, concours et autres animations qui seront de la partie avec plusieurs lots à gagner.Alors si vous souhaiter vous éclater avec une équipe fun, accompagnée de performers rejoignez nous le Samedi 11 Mars dès 19h30 !Toutes les infos de la soirée…L’entrée de la soirée coûte 5€ : BilletterieLe coût de la soirée est DÉJÀ INCLUS DANS LES PASS VIP !JASON ISAACSRencontrez l’acteur qui incarne Lucius Malefoy dans la Saga Harry Potter.10H00 à 10H20 – PRESSE10H20 à 12H20 – DEDICACES14H00 à 14H50 – DEDICACES15H20 à 16H20 – Q&A16H20 à 17H20 – SEANCE PHOTO17H20 à 18H50 – DEDICACESPhoto : 30€Dédicaces : 30€Venez à la rencontre de Solange Boulanger et Bastien Bourlé9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00Venez à la rencontre de ces artistes de talent.PASQUALE QUALANODe 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00PASS VIP : Passage prioritaireMARIO ALBERTIDe 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00PASS VIP : Passage prioritaireLUCA MARESCADE 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00PASS VIP : Passage prioritaireALEXIS TALLONE et AMANDINE TAGLIAVINI9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00TRASH09H00 – 10H3013H30 – 15H00Conférence de 16H30 à 17H00PASS VIP : passage prioritaireFRIGIEL9H00 – 10H3012H00 – 13H3016H30 – 18H00PASS VIP : passage prioritaireLE DOK ONE PIECE9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00PASS VIP : passage prioritaireMO DE LA PLACE DU MILIEU12H00 – 13H3015H00 – 17H3018H00 – 19H00PASS VIP : passage prioritaireAS2PIK10H30 – 12H0013H30 – 15H0016H30 – 18H00PASS VIP : passage prioritaireAGENT GB9H00 – 10H3012H00 – 13H3016H30 – 18H00PASS VIP : passage prioritaireFAROD10H30 – 12H0015H00 – 16H3018H00 – 19H00Conférence de 13H05 à 13H35PASS VIP : passage prioritaireTARTINEX10H30 – 12H0015H00 – 16H3018H00 – 19H00Conférence de 13H05 à 13H35PASS VIP : passage prioritaireDAVID LAFARGE09H00 – 10H3013H30 – 15H0016H30 – 18H00PASS VIP : passage prioritaireFAMILY GEEK10H30 – 12H0013H30 – 15H0016H30 – 18H00PASS VIP : passage prioritaireNOOB9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00KAYANEDe 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00PASS VIP : passage prioritaireFRED OF THE DEADDe 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00PASS VIP : passage prioritaire– Consoles rétro et Next Gen en libre accès avec LES GAMEURS DU CŒUR.– L’association Le Cercle des rêveurs vous propose de découvrir l’univers des jeux de rôle sur table et de vous emmener aux frontières de votre imagination.– Initiation au maniement du Sabre Laser par THE GUARDIANS.– Démonstration de sculpture et peinture par LA COMPAGNIE DES TROLLS.– Plongez dans l’univers de Star Wars en compagnie de GALAXIE VESUBIE et venez à la rencontre de leur R2D2.– Présentation de costumes plus vrais que nature Predator, Alien, IRON MAN.. avec FX PREDATOR.– Séance de maquillage pour petits et grands. Prenez le visage de vos héros préférés.– Laser game inspiré par le manoir d’Azkaban de l’univers Harry Potter. Etes vous prêts à affronter les Détraqueurs ?!– Circuit Live Battle Mode MARIO KART avec de véritables voitures télécommandées proposé par l’association JUSTICE LEAGUE ANIMATION.Bataille de crève ballon.– Reproduction de décors d’Harry Potter en Playmobil avec l’association DECLIC– STAR FICTION vous immerge dans le monde d’Harry Potter avec leur décors, costumes et enigmes.– NINTENDO SUNSHINE vous propose divers jeux et concours sur les plateformes 3DS, WII U et NINTENDO SWITCH.– COSPLAY & CRAFT vous proposera des ateliers dédiés à la création de costume et accessoires tout au long du week end.– Venez tester les casques de réalité virtuelle HTC Vive et Oculus.– Démonstration figurine et maquette Warhammer et reconstitution historique, initiation peinture de figurine et décoration par le Cercle des figurines du var-est.– Concours et Animation JUST’DANCE par AOI SORA COSPLAY.– Initiation et tours de magie. Venez rencontrer PIERR CIKA et son école de magie.Tournois de jeux vidéosFIFA17Heure : 10H00PAF : 7€ (entrée au salon non comprise)Toutes les infos…MORTAL KOMBAT XHeure : 16H00PAF : GratuitToutes les infos…NINTENDO SWITCHHeure : toute la journéePAF : GratuitInscription sur placeToutes les infos…STREET FIGHTER II TURBOHeure : 15H00PAF : GratuitToutes les infos…STREET FIGHTER VHeure : 16H00PAF : 7€ (entrée au salon non comprise)Toutes les infos…SUPER SMASH BROS MELEEHeure : 11H00PAF : GratuitToutes les infos…BOMBERMANHeure : 13H00PAF : GRATUITToutes les infos…POKEMON SOLEIL & LUNEHeure : 14H00PAF : GratuitToutes les infos…WINDJAMMERSHeure : 14H00PAF : GRATUITToutes les infos…Tournois Jeux de cartesVenez sur le stand de La Crypte du Jeu pour vous inscrire et participer aux tournois !Yu-Gi-Oh !Tournoi : Split a BoxPAF : 10€Lots : 2 boosters par participant(e)s (si 10 personnes, il y aura 20 boosters en lot).La moitié des boosters pour la 1ère place, tout le monde repart avec au moins au booster.Magic, The GatheringPAF : GratuitUn mini deck de 30 cartes offerts aux participant(e)s (vous repartez avec).Les tournois démarerront à 10h et 15h, les deux jours.Force of WillTournoi : Construit.PAF : 5€Lots : L’intégralité du PAF en boosters. Tout le monde repart avec un booster, le surplus pour les premier(e)s.DIMANCHE 12 MARSEntrée à partir de 09H00 pour les visiteurs ayant un Pass VIPEntrée à partir de 09H30 pour les visiteurs ayant un Pass Dimanche ou un Pass Week-endEntrée à partir de 10h00 pour les visiteurs achetant leur Pass sur place10H00 à 10H25 – Démo combat au sabre laser par THE GUARDIANS10H35 à 11H30 – Venez affronter KAYANE et FRED OF THE DEAD11H40 à 12H20 – Conférence de MARIO ALBERTI12h30 à 13H00 – Concert ALIIFE13H30 à 15H00 – Concours Cosplay solo et groupe organisé par YUMEJI15H10 à 15H40 – Concert HO SHI15H50 à 16H35 – HYPNOSE XPÉRIENCE avec PIERR SIKA16H45 à 17H30 – Conference le DOK DE ONE PIECE17H40 à 18H00 – KARAOKE avec COSPLAY AZUR18H00 – Regroupement de tous les invités sur scène accompagnés des organisateurs et du staff pour les remerciements et la clôture du salonJASON ISAACSRencontrez l’acteur qui incarne Lucius Malefoy dans la Saga Harry Potter.10H00 à 10H20 – PRESSE10H20 à 12H20 – DEDICACES14H00 à 14H50 – DEDICACES15H10 à 16H10 – Q&A16H20 à 17H20 – SEANCE PHOTO17H20 à 18H50 – DEDICACESPhoto : 30€Dédicaces : 30€Venez à la rencontre de Solange Boulanger et Bastien Bourlé9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00Venez à la rencontre de ces artistes de talent.PASQUALE QUALANODE 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00PASS VIP : Passage prioritaireMARIO ALBERTIDE 9H00 à 11H40 et de 14H00 à 19H00Conférence de 11H40 à 12H20PASS VIP : Passage prioritaireLUCA MARESCADE 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00PASS VIP : Passage prioritaireALEXIS TALLONE et AMANDINE TAGLIAVINI9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00TRASH10H30 – 12H0013H30 – 15H0016H30 – 18H00PASS VIP : passage prioritaireFRIGIEL10H30 – 12H00PASS VIP : Passage prioritaireFAROD09H00 – 10H3012H00 – 13H3015H00 – 16H30PASS VIP : passage prioritaireTARTINEX12H00 – 13H3015H00 – 16H30PASS VIP : passage prioritaireDAVID LAFARGE10H30 – 12H0013H30 – 15H0016H30 – 18H00PASS VIP : passage prioritaireFAMILY GEEK09H00 – 10H3012H00 – 13H3015H00 – 16H00PASS VIP : passage prioritaireLE DOK DE ONE PIECE9H00 à 12H00, 14H00 à 16H45, 17H30 à 18H00Conférence de 16H45 à 17H30PASS VIP : passage prioritaireMO DE LA PLACE DU MILIEU10H30 – 12H0013H30 – 15H0016H30 – 18H00PASS VIP : passage prioritaireAS2PIK09H00 – 10H3012H00 – 13H3015H00 – 16H30PASS VIP : passage prioritaireAGENT GB10H30 – 12H0013H30 – 15H0016H30 – 18H00PASS VIP : passage prioritaireNOOB9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00KAYANEDe 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00Affrontez-la sur scène de 10H35 à 11H30PASS VIP : passage prioritaireFRED OF THE DEADDe 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00Affrontez-le sur scène de 10H35 à 11H30PASS VIP : passage prioritaire– Consoles rétro et Next Gen en libre accès avec LES GAMEURS DU CŒUR.– L’association Le Cercle des rêveurs vous propose de découvrir l’univers des jeux de rôle sur table et de vous emmener aux frontières de votre imagination.– Initiation au maniement du Sabre Laser par THE GUARDIANS.– Démonstration de sculpture et peinture par LA COMPAGNIE DES TROLLS.– Plongez dans l’univers de Star Wars en compagnie de GALAXIE VESUBIE et venez à la rencontre de leur R2D2.– Présentation de costumes plus vrais que nature Predator, Alien, IRON MAN.. avec FX PREDATOR.– Séance de maquillage pour petits et grands. Prenez le visage de vos héros préférés.– Laser game inspiré par le manoir d’Azkaban de l’univers Harry Potter. Etes vous prêts à affronter les Détraqueurs ?!– Circuit Live Battle Mode MARIO KART avec de véritables voitures télécommandées proposé par l’association JUSTICE LEAGUE ANIMATION.Bataille de crève ballon.– Reproduction de décors d’Harry Potter en Playmobil avec l’association DECLIC– STAR FICTION vous immerge dans le monde d’Harry Potter avec leur décors, costumes et enigmes.– NINTENDO SUNSHINE vous propose divers jeux et concours sur les plateformes 3DS, WII U et NINTENDO SWITCH.– COSPLAY & CRAFT vous proposera des ateliers dédiés à la création de costume et accessoires tout au long du week end.– Venez tester les casques de réalité virtuelle HTC Vive et Oculus.– Démonstration figurine et maquette Warhammer et reconstitution historique, initiation peinture de figurine et décoration par le Cercle des figurines du var-est.– Concours et Animation JUST’DANCE par AOI SORA COSPLAY.– Initiation et tours de magie. Venez rencontrer PIERR CIKA et son école de magie.Tournois Jeux VidéoTHE KING OF FIGHTERS XIVHeure : 15H00PAF : 5€ (entrée au salon non comprise)Toutes les infos…NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM 4Heure : 14H00PAF : GratuitToutes les infos…NINTENDO SWITCHHeure : toute la journéePAF : GratuitToutes les infos…SUPER SMASH BROS FOR WII UHeure : 10h00PAF : 5€ (entrée au salon non comprise)Toutes les infos…Venez sur le stand de La Crypte du Jeu pour vous inscrire et participer aux tournois !Magic, The GatheringPAF : GratuitUn mini deck de 30 cartes offerts aux participant(e)s (vous repartez avec).Les tournois démarreront à 10H et 15H, les deux jours.Magic, The Gathering [DRAFT]PAF : 9€Redistribution des cartes rares !Heure : 13H