Chisé Hatori a 15 ans. Elle n’a ni famille, ni talent particulier, ni aucun espoir dans la vie. Un jour, elle est vendue à un sorcier, un non-humain dont l’existence remonte à la nuit des temps… Il la prend sous son aile pour faire d’elle sa disciple et lui annonce qu’à terme, elle deviendra son épouse. Alors, les aiguilles qui semblaient à tout jamais figées dans son cœur se mettent à tourner de nouveau, petit à petit…

Après une préquelle réalisée sous la forme de trois OAD, le manga(Mahô Tsukai no Yome) deva faire l'objet d'une. Nous sommes très heureux de vous annoncer dès à présent que vous pourrez suivreest publié en France par leset sonvient tout juste de sortir en librairie. La série sera produite par(L’Attaque des Titans, The Empire of Corpses) et durera jusqu'à mars 2018.