Gambling School

Homura Kawamoto et Toru Naomura

De quoi ça parle : Dans cette école, ce ne sont ni les résultats scolaires ni les performances sportives qui comptent, mais les prouesses aux jeux de hasard. Des sommes parfois colossales peuvent être pariées. Les élèves les plus forts sont enviés, les plus faibles persécutés. Yumeko, une nouvelle élève, est immédiatement placée sur la liste des personnalités à surveiller. Étrangement, elle ne semble pas être là pour « gagner », mais par pur amour du jeu et de l’excitation…

6 tomes publiés

tome 1 et 2 dans les librairies françaises le 28 Juin 2017

Découvrez une merveilleuse école où l’on passe son temps à jouer et où l’on apprend à tricher ! Mais méfiez-vous de vos camarades de classe...Bienvenue dans le manga(Titre Japonais : Kakegurui) deLe mangaest en cours de publication au Japon avec déjàchez Square Enix (prépublication dans le Gangan Joker depuis 2014). En plus, un anime est en cours de production.Sortie simultanée du