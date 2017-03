Darkge999 a écrit: Orphen le sorcier noir:

Après l'avoir laisser passer six mois sur une étagère, je me suis enfin lancer dans cette série qui m'attirais depuis un sacrée moment.



Si j'ai plutôt aimé l'ambiance sombre des décors et de la musique, ainsi que la mélancolie s'en dégageant, je trouve qu'il manque un petit quelque chose ... Surtout avec les trop nombreuses interversions des deux frères Volcano qui sont assez pénible à suivre et qui à mes yeux, gâche l'atmosphère...

La fin m'a également déçu, cela fini trop bien... [Montrer] Spoiler Surtout qu'après ses nombreux crimes, Azaléa s'en tire comme si de rien n'était... En faire une femme au cœur brisée pour expliquer ses agissements, était un peu simpliste. J'aurai préférer un personnage dévoré par l'ambition et la quête du pouvoir...



Orphen Revenge

Après la saison 1, la 2:Gros changement d'ambiance, la série est plus "lumineuse" que son aîné même si les révélations finales l'assombrissent un peu à la fin. Autre différence, cette fois-ci l'histoire est composée de nombreux épisodes indépendants même si liés par un fil rouge, ce qui change aussi beaucoup de la première saison qui tournait pratiquement uniquement autour de la quête d'Orphen. Si je trouve que cela créé plus diversité, cela induit aussi beaucoup de répétition... Et je n'aime toujours pas les deux frères Volcano dont les interventions deviennent vite lourde...L'animation me paraît aussi plus faible que pour son aîné même si elle me semble aussi par moment, plus fluide...Au final ce furent deux animes sympathiques à regarder, mais je m'attendais à mieux...