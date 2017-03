Récapitulatif des nouveautés 2017 sorties et à venir

Cette année pour votre plus grand plaisir, c’est une dizaine de lancements qui ont déjà été annoncés ou publiés ! Il y a de quoi s’y perdre. Pour vous faciliter les choses, voici un petit résumé de l’entièreté des nouveautés sorties et à venir en 2017 !



Les sorties de ce début d’année :



Une femme de Shôwa



Après vous avoir proposé l’excellent « Club des divorcés » en 2015 et 2016, vous aurez cette fois l’occasion de découvrir le one-shot percutant « Une femme de Shôwa ».



« Dans l’immédiat après-guerre, la petite Shoko est livrée à elle-même après le décès tragique de sa mère. Réduite à commettre des vols, elle va tout mettre en œuvre pour survivre dans ce Japon qui se reconstruit. Animée par la vengeance, la jeune fille veut punir ceux qui ont fait du mal aux personnes qui l’ont recueillie et aidée… »



Nuisible



Une série courte en 3 tomes qui mêle habilement horreur, fantastique, angoisse et SF.



« Ryoichi Takasago est un lycéen ordinaire, sans problème particulier. Si ce n’est qu’il fait, depuis quelque temps, des rêves très étranges peuplés de morts, et d’une jeune fille qui, derrière une beauté irrésistible, cache un monstre cannibale. Un jour, une nouvelle élève arrive dans sa classe. Kikuko Munekata ressemble comme deux gouttes d’eau à la fille de ses cauchemars.



Au même moment, Tokyo est touchée par une canicule inhabituelle. Les insectes, des fourmis aux sauterelles, ont un comportement agressif et attaquent les animaux domestiques… »



Levius Est



Le 2 octobre 2014 commençait la série Levius, un manga aux inspirations steampunk sous le trait du mangaka Haruhisa Nakata.

Après 3 tomes publiés, l’auteur a marqué la fin de ce qu’il considère comme le cycle 1 : Levius Est est donc le cycle 2 et reprendra l’histoire exactement où elle s’est terminée dans le tome 3.



« Levius se trouve toujours dans un état critique, les médecins/mécanos ne parvenant pas à stabiliser son bras mécanique et son compresseur de vapeur. Zack aussi est toujours en soins intensifs, l’utilisation de son oeil gauche l’ayant mené aux portes de la mort. Mais Bill, le médecin/mécano attitré de Levius sort Zack de son sommeil pour lui demander d’essayer d’aider A.J. »



Naruto Gaiden



Un One shot qui fait la passerelle de la saga Naruto à la nouvelle génération de ninjas.



« Sarada est la fille de Sasuke et de Sakura. Enfin, c’est ce qu’elle pensait jusqu’à ce qu’elle découvre une photo de Karin. La ressemblance entre elles est frappante ! Décidée à tirer cette affaire au clair, Sarada se met en quête de son père qu’elle n’a plus vu depuis la petite enfance.

Accompagnée de Chôchô, elle profite d’un déplacement de Naruto pour le suivre. Mais sa route croise celle d’un étrange enfant muni de sharingans. Sa cible est clairement Sarada à qui il doit voler les pupilles…

Comment la jeune fille va-t-elle se tirer de ce guêpier ? »



Tales of wedding rings



Le duo, qui se fait appeler Maybe, a gardé le côté romance présent dans leur précédente série Dusk Maiden mais l’a cette fois appliqué à un univers héroic fantasy ! Si l’ambiance se veut moins sombre que Dusk Maiden, le trait de l’auteur reste reconnaissable entre tous et l’histoire plus complexe qu’il n’y paraît dans les premières pages.



« Lorsque Sato est enfin prêt à déclarer sa flamme à son amie d’enfance – Hime – celle-ci lui annonce qu’elle déménage. Sato, voulant tout lui avouer, va découvrir qu’elle est la princesse d’un autre monde et qu’ elle est sur le point de se marier pour sauver son royaume de forces maléfiques.

N’écoutant que son courage, Sato tente de lutter contre un monstre surgi de nulle part. Hime lui passe la bague au doigt pour que l’anneau

lui confère une force magique. Or, pour sauver le royaume, il faut devenir plus puissant et obtenir 4 autres anneaux… et donc 4 autres femmes. »



March comes in like a lion



Il s’agit d’un récit initiatique de style tranche de vie, mettant l’accent sur ses personnages afin de créer un véritable lien avec le lecteur. Le manga est signé Chica Umino, la mangaka à qui nous devons déjà le magnifique Honey & Clover !



Au Japon, le manga comporte déjà 11 tomes et est un succès retentissant. Il a même été élu deux années consécutives « manga de l’année » par le célèbre magazine Da Vinci.



« Rei, 17 ans, est un joueur professionnel de Shogi (jeu d’échec version japonaise). Ils sont seulement 5, dans l’histoire de ce jeu, à être passés professionnel en étant encore collégien. Mais Rei est aussi un adolescent meurtri par la mort de ses parents et de sa petite soeur. Alors qu’il vit une vie de solitaire, isolé du reste du monde, il fait la rencontre de trois soeurs.



Elles sont vivantes, énergiques, ont le coeur sur la main et surtout, elles lui redonnent le goût de la vie, l’envie de partager avec les autres.

A leur contact il va petit à petit ouvrir les yeux sur lui-même et sur les personnes qu’il rencontre sur son chemin. Il s’ouvre au monde, mais découvre aussi la difficulté du chemin qu’il a choisi de suivre. »



Boruto



Pour prendre la relève de Naruto et poursuivre les aventures des ninjas de Konoha, Masashi Kishimoto passe le flambeau à Mikio Ikemoto au dessin tout en supervisant cette suite très attendue.



« UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE NINJAS DÉBARQUE À KONOHA !

Les grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent désormais au passé. Le village de Konoha est entré dans une ère de paix. Boruto, le fils du 7e Hokage, vit mal d’être dans l’ombre de son imminent paternel. Il ne se doute pas qu’une nouvelle menace plane sur eux…

La légende de la nouvelle génération commence maintenant ! ! »



Les annonces pour les mois à venir :



A nos amours (17 mars 2017)



La série « A nos amours » met le doigt sur toutes ces différences entre la France et le Japon avec humour, vous faisant découvrir au fil des pages des gags issus de la vie quotidienne, d’un père au foyer ou encore de la conception différente de « l’amour ».



« Jean-Paul Nishi, auteur japonais, nous raconte dans ce manga “tranches de vie” sa rencontre avec sa future épouse Karyn, une Française.



Avec beaucoup d’humour et d’autodérision il dépeint la vie de couple, le mariage, la grossesse, la naissance du bébé et les anecdotes des mois passés à s’occuper du nourrisson à la maison, pendant que sa femme part travailler.

C’est aussi l’occasion pour lui d’aborder toutes ces petites différences culturelles et normes sociales françaises qui étonnent, voire déstabilisent nos amis japonais et vice-versa. »



Après la pluie (7 avril 2017)



Rafraichissant et délicat, « Après la pluie » vous fera découvrir une nouvelle façon d’aborder le sentiment amoureux face aux aléas du temps et du quotidien, le tout de façon très poétique et jamais mièvre.



« Akira est une adolescente de 18 ans qui travaille dans un Family Restaurant après les cours. Elle est secrètement amoureuse du gérant du restaurant, Masami Kondo, un homme de 45 ans, divorcé, ayant un enfant. Il n’est ni beau ni charismatique, juste un homme ordinaire, un peu fatigué, désillusionné, conscient de sa situation et de son âge qui avance.



Akira était autrefois l’espoir du club d’athlétisme. Mais une blessure à la cheville lui a brisé ses rêves de gloire. C’est au moment où elle était encore dans le deuil de sa passion sportive qu’elle a rencontré Masami. Il a fait preuve de gentillesse à son égard. Il n’a évidemment pas mesuré à quel point son geste a été salvateur pour Akira. Ni à quel point cela a fait naître en elle le sentiment qu’elle porte aujourd’hui. »



Death’s choice (21 avril 2017)



Le Death Game est un genre qui peut très vite tourner en rond, mais vous découvrirez que Death’s Choice réserve bien des surprises aux amateurs du genre.



« Pour tenter de faciliter la communication entre les nouveaux camarades de classe, le meilleur ami de Shusuke, Kazuto, organise un vote de popularité à propos des filles. Son initiative ne fait pas l’unanimité, mais contribue à ce que les élèves interagissent dès le premier jour. Pourtant, le lendemain matin, le cauchemar commence. La fille qui a fini dernière s’est suicidée.



Alors que Kazuto n’a rien programmé, un second vote est organisé, cette fois pour choisir le garçon le plus populaire. Le lendemain, les deux garçons qui ont fini sans voix décèdent de manière spectaculaire. La panique s’installe dans la classe et son entourage.



Shusuke et ses camarades parviendront-ils à sortir de ce jeu infernal auquel ils n’ont pas demandé à participer ? »



Seraph of the End – Roman Glenn Ichinose (5 mai 2017)



Ces romans permettent aux fans, voulant en savoir toujours plus sur la série, d’approfondir leurs connaissances sur certains personnages et moments non traités dans le manga. Ce premier tome, par exemple, nous replonge 8 ans avant les événements du manga avec un récit exclusif sur le passé de Glen Ichinose, les conflits entre sectes et les expériences interdites.



« Nous sommes au dernier printemps de l’humanité avant sa chute et l’avènement du règne des vampires. Glenn Ichinose est un adolescent de quinze ans. Il est sur le point d’intégrer la prestigieuse académie de magie de Shibuya 1.



Pour y entrer, il faut être classé parmi les meilleurs et être né dans les clans les plus prestigieux. Pourtant Glenn vient d’un clan mineur, mais il est prêt à subir les pires humiliations si cela sert son ambition… Il va croiser une jeune femme à laquelle il avait fait une promesse il y a bien longtemps… Alors que le monde court à sa perte, la jeune femme recherche la puissance, mais Glenn aussi…! »



Fire Force (19 mai 2017)



Fire force sera la première série à sortir chez nous au nom du dessinateur à succès Atsushi Ohkubo, déjà auteur de Soul Eater. Au Japon, ce titre fait déjà un carton : Il est considéré comme le troisième meilleur lancement historique du magazine dans lequel il a été pré-publié !



« L’humanité est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades spéciales Fire Force ont donc été mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux phénomène !

Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le Démon, rêve de devenir un héros. Mais le chemin sera long et il devra, avec ses camarades, apprendre à affronter quotidiennement des Torches humaines !! »