Kazé Manga

Fire Punch de Tatsuki Fujimoto

exclusivement et gratuitement tous les mois dès le 15 mars !

15 mars au 21 juin 2017

dès le 21 juin 2017

En effet, 2 fois par mois à partir du 15 mars, vous pourrez découvrir un nouveau chapitre numérique gratuit de Fire Punch sur notre site Internet dédié à la série : http://minisites.kaze.fr/fire-punch/

chapitre 1 sera disponible dès le 15 mars et ce, pour une durée illimitée

ATTENTION, SEULEMENT 24H POUR LIRE LES CHAPITRES !

dès la sortie du chapitre 2 il ne sera disponible que pendant 24h de 18h à 18h le lendemain sur le site Internet de Fire Punch ! Ensuite, le chapitre sera retiré. Mais pas de panique, dès qu'un nouveau chapitre sortira, les chapitres précédents seront de nouveau disponibles afin que vous puissiez suivre la série comme il se doit !

ET APRÈS ?

Dès le 21 juin

Dans un monde où tout est recouvert de glace, la famine et le chaos règnent sur la Terre. Parmi les quelques humains qui tentent de survivre, certains sont dotés de pouvoirs surnaturels. Agni et sa soeur, Luna, font partis de ces « élus » et possèdent la faculté de se régénérer. Pourtant, ce pouvoir ne les préservera pas du terrible malheur sur le point de s’abattre sur eux…

