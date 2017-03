22 décembre 2016

Rendez-vous à Udagawachou

Genre : Romance| Drame| Psychologique| Vie étudiante| Tranche de vie

Titre : Rendez-vous à Udagawachou

Auteur : Hideyoshico

Illustrateur : Hideyoshico

Volume : One shot

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Shodensha

Nombre de pages : 192

Collection : Hana Collection

Momose est un lycéen introverti qui ne porte que peu d’intérêt aux autres. Jusqu’au jour où il croise un jeune travesti dans le très vivant quartier de Shibuya. Pour lui il n’y a pas de doute, il s’agit de son camarade de classe Yashiro. Pourtant ce dernier fait partie du groupe le plus cool de la classe et ne semble pas du tout être du genre à se travestir, et encore moins à être homo. S’agit-il vraiment de la même personne ? Et si c’est le cas, que pouvait bien faire Yashiro à attendre dans la rue dans cette tenue ? En tout cas une chose est sûre, Momose ne peut plus penser à autre chose et il est bien déterminé à découvrir son secret. à travers les graphismes uniques et captivants de Hideyoshico, découvrez l’étonnante histoire de Yashiro et Momose, deux jeunes hommes pris malgré eux d’une passion peu commune.

Stray Dog in the night - Tome 01

Genre : Drame| Erotique

Titre : Stray Dog in the night

Auteur : Nobara Aiko

Illustrateur : Nobara Aiko

Volume : 1 sur 2

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Shodensha

Nombre de pages : 192

Lorsque Shintani surprend Kikuchi à voler de l’argent au casino où ils travaillent, il ne s’attend pas à ce que les choses dégénèrent autant. Incapable de le dénoncer, il finit lui aussi dans la liste des complices et doit affronter la vengeance de Sudô, la ""femme"" du propriétaire mafieux de l’établissement. Mais Sudô est étrangement magnanime à son égard ; en revanche, il réclame à Kikuchi une somme d’argent exorbitante. Shintani, qui a recueilli le garçon, est témoin de sa descente aux enfers : du vol à la prostitution, il sent bien que cette dette va lui être fatale. Shintani décide alors de négocier avec Sudô la liberté de Kikuchi. Mais saura-t-il payer le prix de sa compassion ? Sombrez avec Shintani sous l’impitoyable joug de son supérieur, et trouvez le réconfort auprès d’un chien errant que la chance a abandonné…



Mad Cinderella - Tome 01

Genre : Comédie| Romance

Titre : Mad Cinderella

Auteur : Kotetsuko Yamamoto

Illustrateur : Kotetsuko Yamamoto

Volume : 1 sur 5

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Taiyoh Tosho

Nombre de pages : 192

Collection : Hana Collection



Tout oppose Ryota et Sakuichi, d'un coté Ryota vient d'une famille modeste et a une vie simple, de l'autre Sakuichi, est né dans une famille à la tête d'un des plus grands groupe industriel du Japon. Et malgré cette différence, ils étaient amis d'enfance et voisins. A leurs dernière année de collège, Sakuichi doit quitter la ville et partir à l'étranger, mais avant son départ il demande Ryôta en mariage. Des années plus tard, après avoir perdu contact, Shuichi réapparait soudainement devant Ryota. Comment va se passer ces retrouvailles ? Kotetsuko Yamamoto revient nous enchanter avec des histoires pleines de tendresse qu'on prend plaisir à lire et relire.

Recipe for black

Genre : Romance

Titre : Recipe for black

Auteur : Koiwazurai Shibito

Illustrateur : Koiwazurai Shibito

Volume : One shot

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Shodensha

Nombre de pages : 192

Collection : Hana Collection



Alors qu'il est censé reprendre la succession du clan yakuza de sa famille, Tatsumi prend ses responsabilités à la légère et mène une vie dissipée. À la recherche de quelqu'un qui pourra l'aimer, il se rapproche de son ami Shingo, le leader d'un groupe de voyous, afin de satisfaire ses désirs les plus profonds. De son côté, bien qu'il fasse partie de sa famille, Tomomi, le petit frère de Tatsumi, lui témoigne un amour inconditionnel. Entre Tomomi et Shingo, qui pourra réellement toucher le cœur de Tatsumi ? Quelle sera la réaction de Tatsumi en recevant enfin l'amour qu'il recherchait ? Plongez dans une histoire d'amour à la fois tendre et cruelle, avec un personnage principal à la recherche de son identité, dans ce spin-off de Bara Iro No Jidai, par la même auteure !

The song of Yoru and Asa

Genre : Romance| Musique

Titre : The song of Yoru and Asa

Auteur : Harada

Illustrateur : Harada

Volume : One shot

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Kaiôhsha

Nombre de pages : 192

Collection : Hana Collection



Asaichi est chanteur dans un groupe qu'il a monté avec des amis afin d'être populaire avec les filles. Lorsque le bassiste s'en va, c'est Yoru, musicien très populaire dans son ancien groupe, qui prend sa place. Un soir, après un live, alors que les membres terminent à l'hôtel avec des fans, Asaichi confond Yoru avec l'une d'entre elles, et couche avec lui! Par la suite, Yoru en profite pour déclarer ses sentiments à Asaichi. Celui-ci, jaloux de Yoru depuis son entrée dans le groupe, lui répond que l'homosexualité le dégoûte ; mais lorsqu'il va voir un concert donné par l'ancien groupe de Yoru, il n'arrive pas à s'empêcher de ressentir du désir en écoutant Yoru chanter... Entre les sentiments de Yoru envers Asaichi et le désir mêlé de dégoût de celui-ci, comment leur relation va-t-elle bien pouvoir évoluer ?

Mad Cinderella - Tome 02

Genre : Comédie| Romance

Titre : Mad Cinderella

Auteur : Kotetsuko Yamamoto

Illustrateur : Kotetsuko Yamamoto

Volume : 2 sur 5

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Taiyoh Tosho

Nombre de pages : 192

Collection : Hana Collection

L'étranger du Zephyr - Tome 01

Genre : Romance| Tranche de vie

Titre : L'étranger du Zephyr

Auteur : Kii Kanna

Illustrateur : Kii Kanna

Volume : 1 sur 2

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Shodensha

Nombre de pages : 192

Collection : Hana Collection



Shun, écrivain en herbe, a quitté la maison familiale depuis plusieurs années après avoir annoncé à ses parents qu’il était gay, le jour-même de son mariage. Lorsque Sakurako, son amie d’enfance et ex-fiancée, vient lui rendre visite sur l’île où il habite à présent pour lui apprendre que son père est malade, Shun décide de partir pour Hokkaido, embarquant avec lui son petit ami. Si la situation met Shun très mal à l’aise, Mio, lui, qui n’a jamais connu ses parents, semble ravi de découvrir une nouvelle vie de famille… Après « L’étranger de la plage » suivez Shun et Mio dans leurs aventures à Hokkaido ! de De la tendresse à profusion, de la joie et des rires, mais aussi parfois du chagrin et des inquiétudes dans un quotidien pas toujours facile à vivre.

HK Dragnet - Tome 01

Genre : Romance

Titre : HK Dragnet

Auteur : Matsuoka Natsuki

Illustrateur : Noichi Mikuro

Volume : 1 sur 2

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Tokuma Shoten

Nombre de pages : 192

Collection : Hana Collection



Takayuki Iba mène une paisible vie de lycéen, jusqu’au jour où des hommes en costumes noir viennent le chercher. Takayuki apprend que pour hériter d’une grosse fortune, il doit se venger des assassins de son père et se battre pour les droits de succession contre son demi-frère Arthur, à peine plus jeune que lui. Mais à peine a-t-il jeté un regard au magnifique visage (et à l’expression clairement hostile) d’Arthur, que Takayuki se fait voler son coeur... Takayuki rencontre également Jason, qui pense que tout peut se régler avec un bon coup de poing, et Craig, un homme calme et froid. Plaçant leur confiance en leurs deux gardes du coup, les demi-frères vont découvrir entre eux l’amour et l’hostilité, alors qu’ils se battent pour leur survie dans la pègre hongkongaise !

Gelateria Supernova

Genre : Romance| Drame

Titre : Gelateria Supernova

Auteur : Kitahala Lyee

Illustrateur : Kitahala Lyee

Volume : One shot

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Takeshobo

Nombre de pages : 192

Collection : Hana Collection



Satoya a fait la connaissance de Kio via un site de rencontre. Les deux hommes ne connaissent rien l'un de l'autre, à part leurs pseudonymes, mais ils se retrouvent régulièrement chez le glacier du coin, "Gelateria Supernova", avant de finir chez Satoya pour faire l'amour : c'est la seule chose qui les relie. …Du moins, c'était censé être le cas, mais tout commence à changer lorsque Satoya réalise qu'il éprouve des sentiments pour son mystérieux partenaire, et qu'il n'a pas la moindre idée de comment les gérer. Faut-il qu'il essaie de lutter contre ce qu'il ressent...? Comment pourra-t-il faire évoluer une relation uniquement basée sur le sexe et les non-dits, alors qu'il ne connaît même pas le véritable nom de celui qu'il aime ? Avec Gelateria Supernova, découvrez une romance douce-amère, tendre comme la vanille, intense comme le caramel, pleine de délicatesse et de subtilité.

Canis dear Hatter - Tome 02

Genre : Comédie| Romance| Drame| Tranche de vie| Shonen Ai

Titre : Canis dear Hatter

Auteur : ZAKK

Illustrateur : ZAKK

Volume : 2 sur 2

Langue : Français

Editeur VF : Boy's Love

Editeur VO : Akitashoten

Nombre de pages : 192

Collection : Hana Collection



Gotou, ami et rival de longue date de Satoru, a inscrit ce dernier pour participer à la prochaine fashion week de New York en espérant qu’il sorte à nouveau de l’ombre pour surpasser le célèbre chapelier qu’il fut 4 ans auparavant. Tandis que Satoru combat ses démons intérieurs en prévision du grand show, Ryou tente de se rapprocher et d’en savoir plus sur son bienfaiteur.

