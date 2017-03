Et voilà les nouvelles salles qui passent YOUR NAME dès demain !

Une avalanche de récompenses pour YOUR NAME le film aux Japan Expo Awards 2017! Pas moins de 5 prix pour le film de Makoto Shinkai dont:

le Daruma d'Or, plus haute distinction de la cérémonie,

le prix de la Meilleure Réalisation,

le prix du Meilleur Scénario,

le prix de la Meilleure Bande-Originale,

et le prix du Meilleur Film, décerné par le Public !

Your Name. est encore au cinéma alors ne manquez pas de le voir ou de le revoir !

source