Donc l'artbookest sorti chez Tokuma Shoten fin janvier dernier; voir Boulette pour une critique détaillée du bouquin. Histoire de résumer très vite, il s'agit du recueil des travaux du character-designer officiel de la franchise culte de Red Entertainment ) qui donna lieu à la première série de RPG à gros budget (pour l'époque) et à succès, sur le support CD-ROM cd la PC Engine, à partir de 1989.Yoshiteru Tsujino était animateur chez TMS - ANN le crédite en tant que key animator sur- quand Ohji Hiroi de Red, qui cherchait un débouché pour son projet (initialement une versionde plusieurs légendes japonaises qui devait être adapté en film live sur grand écran par la Daiei), vient les démarcher en vue de le recycler sous forme de série animée en 1987. Le projet animé tombe à l'eau mais Tsujino reste attaché au projet quand celui-ci devient un RPG développé avec Hudson en vue du lancement du support CD de la PC Engine. Le projet connaîtra son lot de problèmes en cours du développement et sortira finalement en juin 1989, soit six mois après la sortie dudit support CD. Succès aidant, la série connaîtra quatre suites et plusieurs trois spin-offs...Le plus gros de l'art-book (100 pages sur 160) couvre la saga Tengai Makyo, avec effectivement des choix curieux (moins de dix pages sur Manjimaru, srsly ?). Je n'en reparle pas après mais Fuun Kabuki Den, Zero, les illust de romans en N&B... ont droit à leurs pages. Pardon aux familles pour la qualité des scans.- PC Engine CD-ROM (1989)- PC Engine Super CD-ROM (1992)- Saturn (1997)(annulé sur PC-FX; sortira finalement dix ans plus tard et largement modifié sur PS2 en 2005), 2 épisodes en 1990, animé chez TMS. Le résultat final sera plus médiocre que ce que laisse supposer les boards.Projet de série TV avorté, datant de 1997 - à ce moment-là Namida est toujours en developpement hell tandis que Sakura Taisen cartonne sur Saturn depuis l'année précédente, pas étonnant que la série animée tombe à l'eau... le relooking des héros de Ziria (et l'inclusion de Kinu la jeune fille de Manjimaru toujours accompagnée ici d'un personnage d'inspiration canine) est curieuse, tout comme le setting plus urbain.Le reste du bouquin couvre les autres projets de Tsujino, qui ont souvent avorté.Une exception - et l'une des plus grosse section du reste de l'art-book - est consacré à, RPG conçu par Red et sorti en 2008 sur DS.Alors, si je prends ma feuille de bingo :- une gamine mystérieuse avec des pouvoirs, pourchassée par des méchants- elle est sauvée par des gamins des rues. Tout ce petit monde part à l'aventure à travers le monde, explorer les ruines laissés par une civilisation mystérieuse- un univers rétro/steampunk/révolution industrielle; il y a même des engins volants- il y a une vraie-fausse méchante habillée sexy qui passera finalement du côté de la marmaille- des motifs en forme d'oeil mystique partout... comme j'ai fait pour passer à côté à sa sortie ?(et puis ensuite, je découvre à quoi le jeu ressemble sur DS, et là, c'est la douche froide)Autre projet notable :, le projet de long métrage prévu chez Toei pour 1995. Je me demande pourquoi un tel projet ne s'est finalement pas fait, deux ans avant Mononoke HimeTrès bel art-book, achat obligatoire pour les fans de la PC-Engine et de TM:FEoE - et dans une moindre mesure, pour les amateurs d'univers visuels nippons old-school et d'aventure à l'ancienne.