Les espèces de suites/remakes/reboots mal définies, ou tout à la fois, sont en vogues partout.

Ici, je dirais suite réactualisée de la 1ère série qui ne prends pas en compte la 2ème (qui était déjà une suite prenant là en compte un fait important du manga) et l'aspect reboot vient d'une approche plus "réaliste".





Le principale défaut est je dirais que cet anime a l'air de servir surtout à la promo de la NJPW (d'ailleurs, un catcheur Tiger Mask W a fait plusieurs matches).



Autant W est bien réalisé et ce soin fait plaisir, autant quand je regarde 3 autres points clés ça ne va plus.

- Histoire : inintéressante, la raison d'être de Tiger étant de venger le père de son pote Tiger the Dark (ignorant chacun leurs identités). Des matchs et tournois qui se suivent sans enjeux et se ressemblent pour avoir : "qu'un seul but du début à la fin de la série"

- Personnages : aucun finalement n'attire de sympathie, Tiger est un naïf à idées fixes, son rival et leur rivalité n'apporte rien, la fille avec qui il traîne n'est qu'un soutien (et amour facile sans doute), les autres histoires de catcheurs qui s’entremêlent mais frisent presque le néant dans le relations entre personnages.

- Combats : signalons que c'est plus réalistes que les 2 autres séries. Dynamique OK mais répétitif, vite terminé et sans grande originalité ressemblant au mieux surtout à des matches moyens de la WWE.



Bref, quand je compare avec la 2ème série (1981), là nous avons une histoire continues mêlés de personnages qui gravitent avec chacun sa petite histoire et les combats sont assez dynamiques (malgré l'animation limitée qui réutilisent du stock-shots) et variés (l'exagération aidant aussi mais pas que).



Arrivé au 1/3 (13 sur 39 épisodes), je reste un peu déçu. Ce n'est pas mauvais mais pas aussi accrocheur que ses aînées qui eux racontent quelque chose et divertissent dans le sens "apport". En espérant, être surpris sans trop y croire (si la série reste convenue).