C'est assez étrange de remplacer l'emblématique RX-78-2 par le Gundam d'une série terminée pour de bon (ils vont pas la remonter une seconde fois, non ?). Mais si il brille de l'intérieur une fois la nuit tombée ça peut être la cosmo-classe. Il sera remplacé à partir de cet automne par un Unicorn Gundam (transformable ?).C'est assez étrange de remplacer l'emblématique RX-78-2 par le Gundam d'une série terminée pour de bon (ils vont pas la remonter une seconde fois, non ?). Mais si il brille de l'intérieur une fois la nuit tombée ça peut être la cosmo-classe.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.