Kill la Kill - BOX 2/2 - Edition Premium DVD

Édition Premium Blu-Ray ou DVD

Épisodes 13 à 25

Nombre de disques: 2 Blu-Ray / 3 DVD

Durée : environ 5h38

Langues : Japonais - Français (Stéréo 2.0)

Sous-titres : Français

Format image : 16/9 (DVD) / 1080P (Blu-Ray)

Packaging : Etui rigide, digipack 2 volets / 2 plateaux - 5 cartes couleur

Prix : 39€95 (DVD) / 49€95 (Blu-Ray)



Synopsis:

L'académie Honnouji mobilise des combattants pour le raid des trois cités de l'ouest. Mais après s'être totalement déchaînée et avoir fait un vrai carnage, Ryuko est clouée au lit, incapable de se battre. Mais Nagita et les membres du club de journalisme sont bien décidés à lui faire remettre son uniforme...

Quelle claque ! L'animé le plus mouvementé, déjanté et surprenant produit au Japon depuis des années, KILL LA KILL a reçu un accueil sans pareil de la critique.