Wonk a écrit: CEMU (l'émulateur WiiU) fait déjà partiellement tourner BotW. Combien de temps avant que la superior version de ce Zelda ne se joue sur PC ?

Je rigolerais bien qu'une tablette Nvidia un poil plus costaude que ce patey qu'est la switch puisse faire tourner cet émulateur.



Bon par contre vu les critiques dithyrambiques, ce Zelda sera mon prochain (et dernier ?) jeu WiiU.

Je vois pas trop la pertinence de comparer une console (portable) comme la switch avec un émulateur comme CEMU qui pour faire tourner le jeu doit nécéssiter un PC atomisant la PS4 Pro en terme de configuration...Quand à comparer la Switch a une tablette Shield, c'est tellement trollesque que cela en devient lourd, mais lourd...Questions (tout a fait neutres et pas agressives je le jure) à l'encontre de tout ceux qui critiquent la console - et plus généralement Zelda sur Switch/Wii u : "Avez-vous joué au jeu ? Sur switch ou même Wii U ? Et si oui avez vous souffert de la technique au point de lacher le jeu ou de vous jurer d'attendre un remaster ?"Parce que oui, concernant cette dernière question, on en a déjà parlé avec Tetho, il y aura (attention scoop exclusif de la mort) une version remaster dans X années, qui fera de ce BOTW un jeu encore meilleur et abordable pour les ayotallah de la 4K en 60fps.