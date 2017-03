Ki-oon

"Your Lie in April"

"Your Lie in April"

"Your Lie in April"

Naoshi Arakawa

L’équipe dea préparé une petite surprise pour les fans de: la publication, au mois de mars, d’un recueil d’histoires courtes inédites mettant en scène les personnages principaux de la série encore enfants !Une préquelle bourrée d’humour et de tendresse, mais surtout, accessible à tous les lecteurs que vous ayez ou non lu la série ou regardé l’adaptation animée !Découvrez la jeunesse de notre joyeuse bande de musiciens, à travers des souvenirs d’enfance qui ont forgé leur caractère et mené à cette grande et magnifique aventure qu’est"Your Lie in April Coda" – sortie le 9 mars 2017(Naoshi ARAKAWA, one-shot, shonen, 6,60 euros)Entrez dans les coulisses deet découvrez les aventures inédites de vos musiciens préférés ! Une chasse aux graines magiques improvisée, une amie à qui redonner le sourire, un fan-club plus motivé que jamais, une fête de l’école à préparer, un rêve à poursuivre… entre souvenirs d’enfance et anecdotes musicales hautes en couleur, l’enthousiasmantn’a pas fini de vous surprendre !Avant de clore définitivement la partition, retrouvez Kôsei, Kaori et tous leurs amis pour un dernier rappel dès le 9 mars en librairie… L’ultime volume d’une série pleine de fraîcheur, sélectionnée aux prestigieux Taisho Awards et lauréate du prix manga de Kodansha !