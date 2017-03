Let's Get Married!

Lovely Pack

Lovely Pack contenant les 3 premiers tomes pour le prix de 2

L'histoire :

Et alors ?! Même si, de nos jours, vouloir se marier et devenir mère au foyer peut paraître cliché et arriéré, aux yeux d'Asuka Takanashi, 24 ans, c’est le choix de vie idéal ! Loin d’être niaise, elle a tout réussi : une carrière dans la banque et un petit ami aimant. Seulement voilà, ce dernier lui fait soudainement une demande… de rupture !Elle trouve alors réconfort et encouragement en la personne de Ryû Nanami, un célèbre et séduisant présentateur TV que le destin s’amuse à placer constamment sur sa route. Mais pour Asuka, hors de question de succomber aux charmes d’un Don Juan adepte des relations sans lendemain ! Leurs convictions les séparent, l’Amour va-t-il les réunir ?

Le 8 mars prochainsera disponible dans un très joli! En effet, retrouvez dans un chouette coffret les trois premiers tomes de la romance captivante ! UnVous n'avez plus aucune raison de ne pas découvrir cette série drôle et émouvante !Si vous avez un doute : les premières pages sont à découvrir ici