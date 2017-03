Ce film est un cauchemar, nous allons nous réveiller.





Sinon, même film mais sur un front un ou peu différent je suis tombé sur ça hier :







Je ne vais pas demander ce qu'une gamine si jeune fait à acheter du Shirow, j'ai lu Orion avant de savoir qui était Chtulhu ou les Tennant et aboutissants du bouddhisme. Mais comment le vendeur peut la laisser acheter un manga ou des cyborgs lesbiennes se cyber-doigtent ?



Plus généralement c'est l'hypocrisie du court-métrage entier, qui frôle la parodie, et la façon dont il veut prendre le spectateur en otage qui est dérangeante. Si les mouvements"progressistes" actuels n'avaient pour objectif que de créer un mouvement réactionnaire il ne s'y prendraient pas autrement.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.