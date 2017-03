Vous en voulez un peu plus ? Le "remix" du thème de Ghost in the Shell pour le nouveau "film":







"Une fréquentation même irrégulière des sites et des forums de la Toile laisse sur un malaise. C'est qu'y règnent souvent la sottise et l'intolérance. On est sûr d'avoir raison contre le reste du monde puisqu'on est entre soi." Gérard KLEIN