Prison Break

[Montrer] Spoiler MICHAËL SCOFIELD EST MORT !!! Son cancer l'a laminé, il est enterré, kaput, fini rideau !!

[Montrer] Spoiler Sara Tancredi, décapitée dans la saison 3 et on découvre ensuite dans la saison 4 que, non, non, non, en fait, elle va bien ! Il faut pas se prendre la tête !

Oh c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.La Fox va produire une saison 5 de...LA série par "excellence" qui a duré beaucoup trop longtemps et qui n'était devenue depuis belle lurette plus qu'une caricature d'elle même à cause de ses rebondissement complètement idiots renaît de ses cendres ???Et, il y a comme un tout petit, léger problème au sujet de cette suite...Oh un petit détail de rien du tout...Je sais que les producteurs sont prêts à tout et n'importe quoi, mais là, c'est carrément hallucinant.Enfin bon, ils nous ont déjà fait le coup avecBen désolé les gars, ce sera sans moi !