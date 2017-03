j'ai essayé le film live il y a peu et j'ai pas tenu longtemps. Déjà que les réactions des personnages sont trop exagéré en anime, mais en transposant ces même réaction et attitudes avec des acteurs sans adaptation, autant dire que ce qui devrait être un drame devient comique.



Mais franchement, avec le recul, je trouve définitivement que certain arc de titre Jun Maeda (pas tous, faut pas exagérer) sont mieux écrit que AnoHana.



les arc Makoto, Mai et l'arc final de Kanon, les arc de Fuuko, Kotomi et la majorité de l'after story de Clannad(avant les 2,3 derniers ep merdique quoi) ou l'épisode de la gamine aux cheveux rose de Angel Beats restent à mes yeux clairement supérieur à Anohana



Ou plus généralement, les réécriture des film Toei de Dezaki qui rendaient le tout plus crédible, moins forcé et plus vrai.



Alors, oui, on me dira, mais les persos des titres que tu cites sont clairement moins réalistes et crédibles dans leur attitude générales que ceux de Anohana. Et je répondrai "c'est peut être pour ça que ça passe mieux" Ano hana se veut être plus réaliste et moins forcés, les situations et caractères de base sont plus crédibles et pourtant ont se retrouve avec des réactions exacerbés et ça fait d'autant plus faux"



Dans les oeuvre de Jun Maeda, les persos sont extreme même quand il ne s'agit pas de drame, les heros sont tous des putain de connard jouant avec les filles qui sont toute à moitié débile. Et dans ce contexte, bah, on est pas si surprit que quand ça tourne au drame ça soit un peu excessif (ce qui n'empeche pas que en effet Maeda en fait souvent trop, Air est une catastrophe, l'arc Shiori de Kanon, celui de Nagisa hors after story ou le final de merde de l'after story aussi)

l'anti-fan vous attend. Ne vous laissez pas aveugler par l'amour que vous portez à vôtre œuvre fétiche, il ne vous le pardonnera pas.



Mais attention, ça ne l'empêche pas d'être un fanboy de Vanellope von schweetz!!!