Purée, c'est quand même le permier jeux qui me fait mettre pause et prendre des screenshots >__ une petite flèche sur le réservoir de carburant d'un cerfs et ... booom ).Quant au humains, je n'ai pour l'instant eu affaire à eux qu'une seule fois, et vu qu'il s'agissait d'une ambuscade, ce n'était pas particulièrement fun (d'autant que le corps à corps est pas super intéressant).L'histoire commence pas mal. Ils désamorce assez vite ce qui semblait être d'énormes ficelles (les origines de l'héroine) et sans être un chef d'oeuvre, cela reste plaisant à suivre, tout comme il est plaisant d'arracher les vers du nez des PNJ sur le background).D'ailleurs, en parlant de PNJ, leur quêtes sont pour l'instant correctes. Je n'ai eu droit qu'à une seule fetch quest, et les autres avait généralement un minimum d'écriture.Bref, pour l'instant, c'est un bon jeu ^^