J'avoue être surpris sur ce point.



J'étais aussi intéressé par l'édition limitée, mais me disant que je n'y jouerais pas tout de suite, et que ça pourrais attendre vu que les éditions limitées du même genre pour Uncharted 4 ou Bloodborne se trouvait encore facilement longtemps après la sortie ... Mais un rapide tour sur le net semble déjà indiqué une rupture de cette édition pour Horizon, et une spéculation assez importante sur les exemplaires restants.



Finalement, j'ai bien fait de pré-commander.



Bon aller, balance tes screenshots (j'ai pas touché au mode photo pour ma part).



J'aime bien que l'on puisse tout désactiver sur le HUD ou presque, voir mieux, rendre ça dynamique pour ne voit les éléments concernés que quand ils sont nécessaires. Seul bémol, l'indicateur de quête principale n'est pas désactivable. Ce n'est pas ultra gênant (surtout que c'est presque nécessaire pour se rendre sur le lieu de la quête sans avoir à switcher entre le jeu et la carte sans arrêt, mais malheureusement il reste aussi pendant les quêtes secondaires). C'est dommage car j'aurais préféré pouvoir me contenter d'afficher le marqueur placé manuellement sur la map.