Nickelodeon a annoncé une nouvelle série 2D, pour l’instant intitulée, prévue pour 2018 avec 26 épisodes au compteur de la première saison.C’est un certain Andy Suriano (Samuraï Jack) qui est annoncé au chara-design, et c’est rien de de dire qu’un bref check sur Google Images m’a plongé dans les abîmes de la perplexité. Et comme dans le même temps, le Président de Nickelodeon annonce un contenu "plus enfantin", avec "plus d’humour", là je suis à peu près aussi confiant qu’un hémiplégique devant une barre de saut en hauteur.Mais bon.