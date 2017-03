Ouais ben j'attendrais d'avoir une switch vu cette citation et le retour pendant le live en cours sur gk.



OMG le solo de Bomberman, cette purge.

Non seulement l'angle de vue est merdique (sans parler de la DA qui n'aide pas), mais les mécaniques free to pay ... Miam ^^



Mais même le multi, chié dans la colle avec la caméra qui scroll a verticalement/horizontalement ou zoom/dezoom sans arrêt.