Ce mois constitue celui d'une nouvelle mesure d'audiences fixée par Radionomy pour Animusique et il va donc falloir atteindre l'objectif de 3900 au 30 septembre. N'hésitez pas à passer le message autour de vous, faire tourner le player en le détachant via la page d'accueil ou en utilisant WMP, Winamp ou VLC à l'adresse suivante : http://listen.radionomy.com/animusique.m3u , y compris lorsque votre machine fonctionne pendant la nuit ou en votre absence en journée, ou bien encore sur votre smartphone avec l'application gratuite Liveradio. De plus, vous pouvez également retrouver Animusique sur Freebox, catégories : Webradio, Jeunesse. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de diminuer ou augmenter le son à loisir.En cette rentrée, vous retrouverez vos programmes habituels et évidemment la Voix des Héros qui comptera un invité qu'on a peu l'habitude d'entendre en interview, je parle du comédien Guy CHAPPELIER : narrateur de la Quatrième Dimension, Spring Fellowhawke/Supercopter, Futé/L'Agence tous Risques, Kitt/K2000, Scott Bakula (Sam Beckett/Code Quantum, Jonathan Archer/Star Trek Enterprise, Trip Weston/Desperate Housewives, etc ...), La Belle et le Clochard (second doublage), Seiyar pour quelques épisodes dans Saint Seiya.Merci de votre fidélité et bonne écoute sur Animusique !