Tetho a écrit: plus du pétard mouillé que de la bombe atomique. Bon ben comme prévu Bomberman R tient plus du pétard mouillé que de la bombe atomique.

J'espère au moins qu'il sera marrant à plusieurs, c'est un peu pour cela (surtout pour cela) que je l'ai acheté. Mais je me doutais pas que ce serait moyen à ce point. Heureusement qu'il ne m'a couté que 30 euros au final (ce qui est déjà cher)Si c'est vraiment trop naze, au pire Micromania me le reprend 24 euros. Ca me fera une "leçon de précommande" à 6 euros ^^