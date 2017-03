On ne sait même pas si les 2 films Relight seront présents ou non, et ça ne devrait étre dispo que sur le site d'Anime-Store- Le pilote Death Note- Un livret de 60 pages- 5 cartes illustréesSur 6 Disques , apparemment 6 épisodes par disc donc pas de place pour les FilmsJe garde mon coffret US collector avec les films (VF/ STF mais zoné) que j'ai payé bien moins !L'upscalling est assez bon sans être extraordinaire, les couleurs sont plus naturelles que sur l'édition DVD fr qui avait un master daté et des couleurs passées!