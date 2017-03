Les OVA des 80 n'avaient pas forcément tant de budget que ça, mais surtout des plannings généreux (3 à 9 mois entre chaque épisode ça aide à refaire autant de fois que nécessaire ce qui doit l'être) et des staff jeunes et passionnés qui se dépensaient sans compter.





Je suis très fan du tout début des deux premières OVA.



La première avec ces longs plans sur Magatokyo pendant deux minutes qui prennent le temps de poser le cadre d'une nouvelle Babylone, de ses beaux quartiers à ses bas-fonds. Puis plan sur l'affiche du groupe de Priss, le mec jette sa clope sans même y penser et paf Kon'ya ha Hurricane et le live. Efficacité absolue.









Celle de la seconde OVA est encore mieux avec les savants qui activent un boomer qui va leur échapper pendant que des plongeuse récupèrent les restes de celui du premier épisode. Les plans de mecs qui manipulent des ordinateurs ça fonctionne tout le temps et le contraste des scènes sous marines avec les aplats fluo est super.









Le fait que ça utilise les deux meilleurs chansons de la BO aide aussi à fond.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.