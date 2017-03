Bordel, le 25 Février, on fêtait les 30 ans de la diffusion du premier épisode de Bubblegum crisis, et personne pour me le rappeler !!!!Du coup je me venge avec plein de gifs !Et je vous encourage à en poster aussi de votre côté.Juste pour se souvenir que l'animation japonaise, quand il y a des talents, et de la thune derrière, et ben ca défonce tout ! (surtout dans les années 80 ^^)