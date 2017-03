J'ai cherché vite fait sur le net jpn et n'ai pas trouvé de comparaison comme les japonais aiment tant en faire, juste ça :

http://img.atwikiimg.com/www36.atwiki.j ... 388781.jpg

http://img.atwikiimg.com/www36.atwiki.j ... 471303.jpg

Visiblement c'est juste les couleurs qui ont été boostées, rien de significatif.





