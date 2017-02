Et aussi prévu en 2017 :



- Jun la voix du coeur

- Le tombeau des lucioles édition Candy Box (1 blu-ray + 2 dvd + 1 roman)

- Intégrale The Garden of sinners + film 8 unitaire

- DBZ Golden Box

- Food Wars saison 2

- Poco's Udon Wold

- Intégrale k-on S1+S2+films

- Kuroko's basket saison 3

- Kuroko's basket film 3

- Nura intégrale saison 2

- Initial D 1er et 2nd stage

- Initial D extra stage + 3e et 4e stage

- Initial D 5 et 6e stage + extra stage

- Code Geass OAV 5 + intégrale

- Terra formars saison 2

- Red eyes sword intégrale