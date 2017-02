School Rumble

School Rumble: San Gakki/Third Semester

Je me revois actuellement la saison 1 de la série animéeavec un immense plaisir, cette oeuvre est vraiment hilarante, attendrissante, fun, touchante et craquante.Cependant, une question me taraude l'esprit.Voilà: je sais que deux OAVs intituléesadaptent les derniers chapitres du manga, offrant ainsi un dénouement à l'animé et censées compenser l'inexistence d'une saison 3.Je me doute bien qu'il est fort improbable qu'elles sortent officiellement en France, la série animée télévisée comme les OAVs s'intercalant chronologiquement entre les deux se sont hélas très mal vendues et n'ont pas trouvé leur public.Je voudrais savoir: est ce que ces ultimes OAVs sont sorties à l'Etranger, notamment aux USA ou en Angleterre ?Ou bien elles n'ont pas dépassé les frontières du Japon ?Quant au manga, bien que j'ai adoré le premier tome qui m'a fait éclater de rire, j'ai malheureusement dû renoncer à acheter les volumes suivants, ceux ci étant devenus aussi difficiles à trouver qu'une aiguille dans une meule de foin.J'ai lu par ailleurs que Pika n'a pas renouvelé les droits et que c'est la raison pour laquelle le manga est devenu si rapidement introuvable.Et, même si ce n'est pas follement original, Yakumo demeure l'un de mes personnages favoris de la sérieElle est vraiment adorable, super gentille et incroyablement touchante et attachante. Et puis les récits axés sur elle sont toujours très poétiques et attendrissants...